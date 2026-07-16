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В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку по 30 литров

В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку по 30 литров - РИА Новости Крым, 16.07.2026

В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку по 30 литров

В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку бензином АИ-92 по 30 литров. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T14:43

2026-07-16T14:43

2026-07-16T14:43

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дефицит топлива в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку бензином АИ-92 по 30 литров. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он напомнил, что топливо можно заправлять в канистры."Да, мы временно разрешили это, чтобы вы могли заправить домашние генераторы. Важно: с собой обязательно иметь оригинал СТС (паспорт машины). Номер в документах должен совпадать с номером в QR-коде. Можно залить часть в бак, а остаток — в канистру", - добавил губернатор. И напомнил, что есть еще 4 АЗС, где лимит увеличен до 40 литров (по QR-коду). Заправки находятся в Верхнесадовом, Орлином, а также на трассе "Таврида"(близнецы).

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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