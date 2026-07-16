Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку по 30 литров - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260716/v-sevastopole-vypuskayut-dopolnitelnuyu-partiyu-qr-kodov-na-zapravku-po-30-litrov--1157694801.html
В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку по 30 литров
В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку по 30 литров - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку по 30 литров
В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку бензином АИ-92 по 30 литров. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T14:43
2026-07-16T14:43
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
азс
топливо в крыму
михаил развожаев
дефицит топлива в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/15/1149604520_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d894a269814aa6dc540e06e7c24d2c65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку бензином АИ-92 по 30 литров. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он напомнил, что топливо можно заправлять в канистры."Да, мы временно разрешили это, чтобы вы могли заправить домашние генераторы. Важно: с собой обязательно иметь оригинал СТС (паспорт машины). Номер в документах должен совпадать с номером в QR-коде. Можно залить часть в бак, а остаток — в канистру", - добавил губернатор. И напомнил, что есть еще 4 АЗС, где лимит увеличен до 40 литров (по QR-коду). Заправки находятся в Верхнесадовом, Орлином, а также на трассе "Таврида"(близнецы).
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/15/1149604520_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_60a606137f56f0b4ffde3be78dfa72c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, азс, топливо в крыму, михаил развожаев, дефицит топлива в крыму
В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку по 30 литров

В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку АИ-92 по 30 литров

14:43 16.07.2026
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаАЗС
АЗС
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку бензином АИ-92 по 30 литров. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Начиная с 14:45 мы начнем рассылку второй дополнительной партии на 2700 кодов АИ-92 по 30 литров. Заправиться нужно будет строго сегодня до 21.00. Если вы подавали заявку на АИ-92 — загляните в бот через 15-25 минут, код будет там", - сообщил он.
Он напомнил, что топливо можно заправлять в канистры.
"Да, мы временно разрешили это, чтобы вы могли заправить домашние генераторы. Важно: с собой обязательно иметь оригинал СТС (паспорт машины). Номер в документах должен совпадать с номером в QR-коде. Можно залить часть в бак, а остаток — в канистру", - добавил губернатор.
И напомнил, что есть еще 4 АЗС, где лимит увеличен до 40 литров (по QR-коду). Заправки находятся в Верхнесадовом, Орлином, а также на трассе "Таврида"(близнецы).
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяАЗСТопливо в КрымуМихаил РазвожаевДефицит топлива в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:12Придет ли в Крым экстремальная жара
15:58В Севастополе в четверг слышны взрывы – в чем причина
15:51Россияне должны получать купленные квартиры вовремя – Путин
15:43Из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в районах остается сложной
15:28Отбой ракетной опасности в Крыму
15:27Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:25Турция пообещала Украине гарантии безопасности в Черном море
15:12Общественная палата будет работать на консолидацию крымчан – Илья Казаков
15:10Решение об отставке главы Минобороны Украины приняли в США – почему и для чего
15:00В Севастополе звучит воздушная тревога
14:57Ракетная опасность объявлена в Крыму
14:43В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку по 30 литров
14:32Когда Крым получит субсидии на закупку топлива - ответ Аксенова
14:17В Крыму талоны на автобусы к поездам начали продавать в кассах ЮППК
14:06Приложения VK, "МАКС" и "Одноклассники" исчезли из Google Play
13:42В России предлагают утилизировать автомобили старше 20 лет
13:19В Кремле прокомментировали отставку министра обороны Украины
13:07Новости СВО: армия России уничтожает штурмовые бригады и боевую технику ВСУ
12:48Армия России дошла до Славянска
12:47Назначен новый премьер Украины
Лента новостейМолния