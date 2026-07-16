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В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку по 30 литров
В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку по 30 литров - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку по 30 литров
В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку бензином АИ-92 по 30 литров. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T14:43
2026-07-16T14:43
2026-07-16T14:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку бензином АИ-92 по 30 литров. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он напомнил, что топливо можно заправлять в канистры."Да, мы временно разрешили это, чтобы вы могли заправить домашние генераторы. Важно: с собой обязательно иметь оригинал СТС (паспорт машины). Номер в документах должен совпадать с номером в QR-коде. Можно залить часть в бак, а остаток — в канистру", - добавил губернатор. И напомнил, что есть еще 4 АЗС, где лимит увеличен до 40 литров (по QR-коду). Заправки находятся в Верхнесадовом, Орлином, а также на трассе "Таврида"(близнецы).
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, азс, топливо в крыму, михаил развожаев, дефицит топлива в крыму
В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку по 30 литров
В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку АИ-92 по 30 литров
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку бензином АИ-92 по 30 литров. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Начиная с 14:45 мы начнем рассылку второй дополнительной партии на 2700 кодов АИ-92 по 30 литров. Заправиться нужно будет строго сегодня до 21.00. Если вы подавали заявку на АИ-92 — загляните в бот через 15-25 минут, код будет там", - сообщил он.
Он напомнил, что топливо можно заправлять в канистры.
"Да, мы временно разрешили это, чтобы вы могли заправить домашние генераторы. Важно: с собой обязательно иметь оригинал СТС (паспорт машины). Номер в документах должен совпадать с номером в QR-коде. Можно залить часть в бак, а остаток — в канистру", - добавил губернатор.
И напомнил, что есть еще 4 АЗС, где лимит увеличен до 40 литров (по QR-коду). Заправки находятся в Верхнесадовом, Орлином, а также на трассе "Таврида"(близнецы).