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В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения
В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения
В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T10:19
2026-07-16T10:19
2026-07-16T10:19
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго.Отмечается, что до 12.00 электроснабжение будет ограничено у части потребителей 2 очереди по следующим адресам.В ночь на вторник ВСУ предприняли масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Севастополя, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре города и пять районов Крыма остались без водыВ Крыму полностью обесточен ряд населенных пунктов Где в Севастополе отключат свет из-за ремонта
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В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения
В Севастополе временно введен режим ограничения электроснабжения