Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260716/v-sevastopole-vveden-rezhim-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1157684367.html
В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения
В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения
В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T10:19
2026-07-16T10:19
севастополь
новости севастополя
отключение электроэнергии в крыму
севастопольэнерго
энергосистема крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/36/1118113629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2e3e1a07568a3cfb8425945d6b1d3de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго.Отмечается, что до 12.00 электроснабжение будет ограничено у части потребителей 2 очереди по следующим адресам.В ночь на вторник ВСУ предприняли масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Севастополя, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре города и пять районов Крыма остались без водыВ Крыму полностью обесточен ряд населенных пунктов Где в Севастополе отключат свет из-за ремонта
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/36/1118113629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fda4f873f2295a586e339b1383d2e93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, севастопольэнерго, энергосистема крыма
В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения

В Севастополе временно введен режим ограничения электроснабжения

10:19 16.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая розетка
Электрическая розетка - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго.
"По команде диспетчера Черноморского РДУ в 9:31 введен режим временного ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до 12.00 электроснабжение будет ограничено у части потребителей 2 очереди по следующим адресам.
В ночь на вторник ВСУ предприняли масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Севастополя, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщал губернатор Михаил Развожаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Четыре города и пять районов Крыма остались без воды
В Крыму полностью обесточен ряд населенных пунктов
Где в Севастополе отключат свет из-за ремонта
 
СевастопольНовости СевастополяОтключение электроэнергии в КрымуСевастопольэнергоЭнергосистема Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:10Крымчанина задержали за призывы к уничтожению российских военных
11:00Почему отставка главы Минобороны Украины может сыграть на руку России
10:54СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС
10:45В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусе
10:29На ЮБК обесточены четыре села и семь поселков
10:19В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения
10:15Бензин в Севастополе 16 июля будут продавать на пяти АЗС
10:07Бизнесмен Ермолаев обвинил спецслужбы Киева в покушении на него
09:57В Минпросвещения подготовили регламент действий учителя при срыве урока
09:50Где в Крыму 16 июля будет бензин в свободной продаже
09:46Деревянный Буратино: зачем Украина на самом деле нужна Западу
09:45Свободная охота: российские дроноводы сожгли роботизированный комплекс ВСУ
09:37Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на Урале
09:30Какие объекты попали под удар ВС РФ в Киеве и Одесской области
09:23Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"
09:15Четыре города и пять районов Крыма остались без воды
09:10Крымский мост сейчас - очередь растет
09:03В Крыму полностью обесточен ряд населенных пунктов
08:58Ударом ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области
08:47375 вражеских беспилотников сбили за ночь над Крымом и другими регионами РФ
Лента новостейМолния