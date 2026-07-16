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В Севастополе в четверг слышны взрывы – в чем причина
В Севастополе в четверг слышны взрывы – в чем причина - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Севастополе в четверг слышны взрывы – в чем причина
В Севастополе в районе горы Кара-Коба в четверг проведут уничтожение взрывоопасных предметов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T15:58
2026-07-16T15:58
2026-07-16T15:58
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе горы Кара-Коба в четверг проведут уничтожение взрывоопасных предметов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Силы МЧС России выполнят работы с соблюдением всех необходимых мер безопасности.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны обезвредили в КрымуВ Крыму уничтожили пять авиационных бомбВ Крыму за полгода уничтожили 78 авиабомб
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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утилизация опасных бытовых отходов, взрыв, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе в четверг слышны взрывы – в чем причина
В Севастополе проведут уничтожение взрывоопасных предметов в районе горы Кара-Коба