Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе в четверг слышны взрывы – в чем причина - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260716/v-sevastopole-v-chetverg-slyshny-vzryvy--v-chem-prichina-1157699575.html
В Севастополе в четверг слышны взрывы – в чем причина
В Севастополе в четверг слышны взрывы – в чем причина - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Севастополе в четверг слышны взрывы – в чем причина
В Севастополе в районе горы Кара-Коба в четверг проведут уничтожение взрывоопасных предметов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T15:58
2026-07-16T15:58
утилизация опасных бытовых отходов
взрыв
севастополь
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155257913_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33e9c01450fecea232994b85bfef741b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе горы Кара-Коба в четверг проведут уничтожение взрывоопасных предметов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Силы МЧС России выполнят работы с соблюдением всех необходимых мер безопасности.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны обезвредили в КрымуВ Крыму уничтожили пять авиационных бомбВ Крыму за полгода уничтожили 78 авиабомб
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155257913_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e8d885a03eb94130dfe59ff31cdd983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утилизация опасных бытовых отходов, взрыв, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе в четверг слышны взрывы – в чем причина

В Севастополе проведут уничтожение взрывоопасных предметов в районе горы Кара-Коба

15:58 16.07.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПиротехники МЧС России уничтожили ФАБ-100 времён Великой Отечественной войны
Пиротехники МЧС России уничтожили ФАБ-100 времён Великой Отечественной войны
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе горы Кара-Коба в четверг проведут уничтожение взрывоопасных предметов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно с 16.00 до 17.00 в районе горы Кара-Коба пройдет плановое уничтожение взрывоопасных предметов", - написал он в своем канале в МАКС.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Силы МЧС России выполнят работы с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
14 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны обезвредили в Крыму
В Крыму уничтожили пять авиационных бомб
В Крыму за полгода уничтожили 78 авиабомб
 
Утилизация опасных бытовых отходовВзрывСевастопольНовости СевастополяБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:12Придет ли в Крым экстремальная жара
15:58В Севастополе в четверг слышны взрывы – в чем причина
15:51Россияне должны получать купленные квартиры вовремя – Путин
15:43Из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в районах остается сложной
15:28Отбой ракетной опасности в Крыму
15:27Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:25Турция пообещала Украине гарантии безопасности в Черном море
15:12Общественная палата будет работать на консолидацию крымчан – Илья Казаков
15:10Решение об отставке главы Минобороны Украины приняли в США – почему и для чего
15:00В Севастополе звучит воздушная тревога
14:57Ракетная опасность объявлена в Крыму
14:43В Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку по 30 литров
14:32Когда Крым получит субсидии на закупку топлива - ответ Аксенова
14:17В Крыму талоны на автобусы к поездам начали продавать в кассах ЮППК
14:06Приложения VK, "МАКС" и "Одноклассники" исчезли из Google Play
13:42В России предлагают утилизировать автомобили старше 20 лет
13:19В Кремле прокомментировали отставку министра обороны Украины
13:07Новости СВО: армия России уничтожает штурмовые бригады и боевую технику ВСУ
12:48Армия России дошла до Славянска
12:47Назначен новый премьер Украины
Лента новостейМолния