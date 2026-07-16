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В Севастополе упростили оформление ежемесячных денежных выплат - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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В Севастополе упростили оформление ежемесячных денежных выплат
В Севастополе упростили оформление ежемесячных денежных выплат - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Севастополе упростили оформление ежемесячных денежных выплат
Порядок оформление ежемесячных денежных выплат в Севастополе упростили. Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, теперь для этого достаточно только... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T17:55
2026-07-16T17:55
севастополь
новости севастополя
выплаты и компенсации
правительство севастополя
пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Порядок оформление ежемесячных денежных выплат в Севастополе упростили. Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, теперь для этого достаточно только паспорта.Уточняется, что остальные необходимые сведения специалисты запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.Ранее в Севастополе увеличили единоразовые выплаты безработным на открытие бизнеса. Теперь на открытие своего дела вместо 200 тысяч можно получить 300 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодые аграрии Севастополя получат выплаты до 250 тысяч рублейДве крымчанки со званием "Мать-героиня" ежемесячно получают 76 тысячВ Севастополе увеличили выплаты приемным семьям-попечителям пожилых людей
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севастополь, новости севастополя, выплаты и компенсации, правительство севастополя, пособия и выплаты
В Севастополе упростили оформление ежемесячных денежных выплат

В Севастополе ежемесячные денежные выплаты можно оформить по паспорту – власти

17:55 16.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЖенщина пересчитывает рубли
Женщина пересчитывает рубли - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Порядок оформление ежемесячных денежных выплат в Севастополе упростили. Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, теперь для этого достаточно только паспорта.
"Подать заявление на получение меры поддержки можно через Госуслуги или МФЦ. При личном обращении в МФЦ достаточно будет предъявить только паспорт", – сказано в сообщении.
Уточняется, что остальные необходимые сведения специалисты запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.
Ранее в Севастополе увеличили единоразовые выплаты безработным на открытие бизнеса. Теперь на открытие своего дела вместо 200 тысяч можно получить 300 тысяч рублей.
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СевастопольНовости СевастополяВыплаты и компенсацииПравительство СевастополяПособия и выплаты
 
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