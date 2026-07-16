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В Севастополе упростили оформление ежемесячных денежных выплат

В Севастополе упростили оформление ежемесячных денежных выплат - РИА Новости Крым, 16.07.2026

В Севастополе упростили оформление ежемесячных денежных выплат

Порядок оформление ежемесячных денежных выплат в Севастополе упростили. Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, теперь для этого достаточно только... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T17:55

2026-07-16T17:55

2026-07-16T17:55

севастополь

новости севастополя

выплаты и компенсации

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пособия и выплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Порядок оформление ежемесячных денежных выплат в Севастополе упростили. Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, теперь для этого достаточно только паспорта.Уточняется, что остальные необходимые сведения специалисты запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.Ранее в Севастополе увеличили единоразовые выплаты безработным на открытие бизнеса. Теперь на открытие своего дела вместо 200 тысяч можно получить 300 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодые аграрии Севастополя получат выплаты до 250 тысяч рублейДве крымчанки со званием "Мать-героиня" ежемесячно получают 76 тысячВ Севастополе увеличили выплаты приемным семьям-попечителям пожилых людей

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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