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В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги
В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги
В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T22:43
2026-07-16T22:43
2026-07-16T22:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности сообщает губернатор Михаил Развожаев.Одновременно приостанавливает работу морской пассажирский транспорт.Сирены воздушной тревоги в Севастополе звучат с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС- предупреждение о беспилотной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги
В Севастополе снова объявлена воздушная тревога