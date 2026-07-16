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В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги
В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги
В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T22:43
2026-07-16T22:43
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михаил развожаев
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности сообщает губернатор Михаил Развожаев.Одновременно приостанавливает работу морской пассажирский транспорт.Сирены воздушной тревоги в Севастополе звучат с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС- предупреждение о беспилотной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги

В Севастополе снова объявлена воздушная тревога

22:43 16.07.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил глава города в социальных сетях.
Одновременно приостанавливает работу морской пассажирский транспорт.
Сирены воздушной тревоги в Севастополе звучат с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС- предупреждение о беспилотной опасности в регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 17 июля
22:43В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги
22:30Экстремальная жара в Крыму и отставка главы МО Украины: главное за день
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21:47Беспилотная опасность – над Крымом работает ПВО
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20:54Ульяновские десантники громят технику ВСУ в Запорожской области
20:37Над Крымом и другими регионами РФ в течение дня ликвидировали 117 украинских дронов
20:30В Севастополе подготовили программу досуга для школьников на лето
20:14Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ
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