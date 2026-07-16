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В Севастополе сформировали еще 363 участка для бойцов спецоперации
В Севастополе сформировали еще 363 участка для бойцов спецоперации - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Севастополе сформировали еще 363 участка для бойцов спецоперации
Власти Севастополя утвердили документацию по планировке территории в селе Осипенко Качинского округа, где будут предоставлены земельные участки участникам СВО и РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T17:44
2026-07-16T17:44
2026-07-16T17:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Власти Севастополя утвердили документацию по планировке территории в селе Осипенко Качинского округа, где будут предоставлены земельные участки участникам СВО и членам семей погибших бойцов. Решение принято на заседании правительства в четверг, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Также в ходе заседания правительство согласовало документацию для реализации инвестпроекта по строительству мини-завода по переработке макулатуры и производству бумажных полотенец и салфеток в районе Камышового шоссе.Кроме того, утверждена документация для расширения производственной площадки предприятия-участника свободной экономической зоны, где будет построено новое производственное здание.Ранее Заксобрание Севастополя утвердило новый порядок предоставления земельных участков бойцам спецоперации. Согласно ему, земельные участки или выплаты взамен участков будут предоставляться военнослужащим (в том числе бойцам Росгвардии) и добровольцам, если они одновременно являются ветеранами боевых действий и удостоены звания Героя России или орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. Люди, которые уже стоят в очереди на получение участка или единовременной выплаты, получат полагающееся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало прощеВ Крыму бойцы СВО получили 400 тысяч бесплатных нотариальных услуг за годВ Севастополе приняли единый закон о мерах поддержки участников СВО
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севастополь, новости севастополя, участники сво, михаил развожаев, земля
В Севастополе сформировали еще 363 участка для бойцов спецоперации
Власти Севастополя сформировали еще 363 участка в селе Осипенко для выделения бойцам СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Власти Севастополя утвердили документацию по планировке территории в селе Осипенко Качинского округа, где будут предоставлены земельные участки участникам СВО и членам семей погибших бойцов. Решение принято на заседании правительства в четверг, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Здесь сформируем 363 участка под ИЖС. На прилегающей территории предусмотрено строительство поликлиники, больницы, спортивного комплекса с бассейном, культурного центра, а также создание инженерной и транспортной инфраструктуры", – написал градоначальник в своем канале в МАКС.
Также в ходе заседания правительство согласовало документацию для реализации инвестпроекта по строительству мини-завода по переработке макулатуры и производству бумажных полотенец и салфеток в районе Камышового шоссе.
Кроме того, утверждена документация для расширения производственной площадки предприятия-участника свободной экономической зоны, где будет построено новое производственное здание.
Ранее Заксобрание Севастополя утвердило новый порядок
предоставления земельных участков бойцам спецоперации. Согласно ему, земельные участки или выплаты взамен участков будут предоставляться военнослужащим (в том числе бойцам Росгвардии) и добровольцам, если они одновременно являются ветеранами боевых действий и удостоены звания Героя России или орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. Люди, которые уже стоят в очереди на получение участка или единовременной выплаты, получат полагающееся.
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