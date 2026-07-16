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В Севастополе предложили обнулить налоги для бизнеса в условиях ЧС

В Севастополе предложили обнулить налоги для бизнеса в условиях ЧС - РИА Новости Крым, 16.07.2026

В Севастополе предложили обнулить налоги для бизнеса в условиях ЧС

Принятых в Севастополе мер поддержки бизнеса для его выживания, в особенности мелкого и среднего, недостаточно – необходимо на определенный период обнулить все... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T21:57

2026-07-16T21:57

2026-07-16T21:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Принятых в Севастополе мер поддержки бизнеса для его выживания, в особенности мелкого и среднего, недостаточно – необходимо на определенный период обнулить все налоги, обратившись к федеральному правительству. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член генсовета общероссийской общественной организации "Деловая Россия", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.На сегодняшний день "в Севастополе приняты зеркальные меры – такие же, как и в Крыму", отметил Николаев."То есть обнулены арендные ставки для предпринимателей, которые арендуют помещения у города. Это основная помощь", – сказал Николаев.Кроме того, в регионе была оказана достаточно серьезная помощь балаклавским лодочникам, добавил он."Им разрешили выходить в море в светлое время суток и в отсутствие атак, до этого был запрет, и бизнес просто умирал", – уточнил Николаев.Еще одним очень грамотным и своевременным шагом властей Севастополя стало принятие решения развивать солнечную энергетику и различные мини-электростанции как альтернативу централизованному электроснабжению в связи с проблемами в условиях СВО, сказал Николаев.По его мнению, в случае запуска такой программы компенсация предпринимателям должна составить не менее 80%, в противном случае ею мало кто сможет воспользоваться. Тем не менее на данный момент "ситуация очень сложная", и касается она буквально всех."Особенно мелкий бизнес, который не может себе позволить покупать генераторы, маленькие магазины – они просто умирают. В сельских населенных пунктах там вообще.... Плюс еще, конечно, проблемы с доставкой", – сказал Николаев.В этой связи он считает, что, хотя помощь местному бизнесу уже оказывается, и существенная, принятых мер поддержки в сложившейся ситуации пока недостаточно – "нужны более действенные, резкие и быстрые меры", причем речь не о финансировании.В Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленностиВ правительстве Севастополя в середине июля со ссылкой на "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Севастополе" сообщили, что за первую половину 2026 года заключено 30 договоров поручительства в пользу 20 севастопольских компаний на общую сумму 152,9 млн рублей, что позволило бизнесу привлечь свыше 534,3 млн кредитного и прочего финансирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти разрабатывают меры поддержки для туротрасли КрымаС какими трудностями столкнулась индустрия развлечений в КрымуПоддержка туротрасли: в Крыму объявили акцию для отельеровПредставители турбизнеса в Севастополе могут взять льготный микрозайм

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, олег николаев, крымский бизнес, бизнес, режим чс, мнения