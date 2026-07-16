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В Севастополе подготовили программу досуга для школьников на лето - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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В Севастополе подготовили программу досуга для школьников на лето
В Севастополе подготовили программу досуга для школьников на лето - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Севастополе подготовили программу досуга для школьников на лето
На летний период для севастопольских детей подготовили программу досуга. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T20:30
2026-07-16T20:30
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. На летний период для севастопольских детей подготовили программу досуга. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Глава региона напомнил, что многие севастопольские ребята не смогли поехать в детские лагеря Крыма на 2-ю смену и лагеря Севастополя на 3- смену.Он пояснил, что занятия будут проходить во вторник, среду и четверг. В программе: игры на свежем воздухе, творческие мастерские, спортивные эстафеты и командные активности. Занятия бесплатны. Количество участников не ограничено.Также предусмотрены развивающие мероприятия под наставничеством опытных вожатых и мастер-классы.Занятия будут проходить в пяти школах в каждом районе:Гагаринский район – школа № 37Ленинский район – школа № 39Нахимовский район – школа № 41Северная сторона – школа № 9Балаклавский район – школа № 30Развожаев также отметил, что "Новый Херсонес" проводит программу для старших школьников с 8-го класса. Для ребят подготовили трехдневную программу: их ждут экскурсии в музеи Христианства, Античности и Византии, а также Крыма и Новороссии, творческие мастерские, командные активности и мероприятия молодёжного центра "Точка Опоры".Ранее Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе отменили заезд третьей смены в детские лагеря.22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из "Артека" после приостановки работы завершили вывоз детейВ Севастополе ограничили размещение детских спортивных группОстановка работы детских лагерей в Крыму: что нужно знать родителям
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, дети, детский отдых
В Севастополе подготовили программу досуга для школьников на лето

Губернатор Севастополя рассказал о досуге школьников летний период

20:30 16.07.2026
 
© РИА Новости КрымДетский отдых в Крыму
Детский отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. На летний период для севастопольских детей подготовили программу досуга. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Глава региона напомнил, что многие севастопольские ребята не смогли поехать в детские лагеря Крыма на 2-ю смену и лагеря Севастополя на 3- смену.

"Чтобы скрасить оставшуюся часть каникул, наши вожатые лагерей "Ласпи" и "Горный" подготовили трехдневную программу досуга для школьников от 7 лет в наших школах", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.

Он пояснил, что занятия будут проходить во вторник, среду и четверг. В программе: игры на свежем воздухе, творческие мастерские, спортивные эстафеты и командные активности. Занятия бесплатны. Количество участников не ограничено.
Также предусмотрены развивающие мероприятия под наставничеством опытных вожатых и мастер-классы.
Занятия будут проходить в пяти школах в каждом районе:
Гагаринский район – школа № 37
Ленинский район – школа № 39
Нахимовский район – школа № 41
Северная сторона – школа № 9
Балаклавский район – школа № 30
Развожаев также отметил, что "Новый Херсонес" проводит программу для старших школьников с 8-го класса. Для ребят подготовили трехдневную программу: их ждут экскурсии в музеи Христианства, Античности и Византии, а также Крыма и Новороссии, творческие мастерские, командные активности и мероприятия молодёжного центра "Точка Опоры".
Ранее Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе отменили заезд третьей смены в детские лагеря.
22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года.
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