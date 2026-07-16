https://crimea.ria.ru/20260716/v-sevastopole-podgotovili-programmu-dosuga-dlya-shkolnikov-na-leto-1157688586.html

В Севастополе подготовили программу досуга для школьников на лето

В Севастополе подготовили программу досуга для школьников на лето - РИА Новости Крым, 16.07.2026

В Севастополе подготовили программу досуга для школьников на лето

На летний период для севастопольских детей подготовили программу досуга. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T20:30

2026-07-16T20:30

2026-07-16T20:30

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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. На летний период для севастопольских детей подготовили программу досуга. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Глава региона напомнил, что многие севастопольские ребята не смогли поехать в детские лагеря Крыма на 2-ю смену и лагеря Севастополя на 3- смену.Он пояснил, что занятия будут проходить во вторник, среду и четверг. В программе: игры на свежем воздухе, творческие мастерские, спортивные эстафеты и командные активности. Занятия бесплатны. Количество участников не ограничено.Также предусмотрены развивающие мероприятия под наставничеством опытных вожатых и мастер-классы.Занятия будут проходить в пяти школах в каждом районе:Гагаринский район – школа № 37Ленинский район – школа № 39Нахимовский район – школа № 41Северная сторона – школа № 9Балаклавский район – школа № 30Развожаев также отметил, что "Новый Херсонес" проводит программу для старших школьников с 8-го класса. Для ребят подготовили трехдневную программу: их ждут экскурсии в музеи Христианства, Античности и Византии, а также Крыма и Новороссии, творческие мастерские, командные активности и мероприятия молодёжного центра "Точка Опоры".Ранее Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе отменили заезд третьей смены в детские лагеря.22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из "Артека" после приостановки работы завершили вывоз детейВ Севастополе ограничили размещение детских спортивных группОстановка работы детских лагерей в Крыму: что нужно знать родителям

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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