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В Севастополе планируют собрать 130 тонн черешни

В Севастополе планируют собрать 130 тонн черешни - РИА Новости Крым, 16.07.2026

В Севастополе планируют собрать 130 тонн черешни

В Севастополе аграрии собрали около 35 тонн черешни. Всего же в этом году предприятия региона планируют собрать 130 тонн этих плодов, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T07:40

2026-07-16T07:40

2026-07-16T07:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе аграрии собрали около 35 тонн черешни. Всего же в этом году предприятия региона планируют собрать 130 тонн этих плодов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Ражвожаев.По информации губернатора, сбором занимаются три профильных хозяйства, севастопольская черешня поступает на городские рынки."Правительство Севастополя поддерживает агросектор: субсидии помогают предприятиям закладывать новые сады, покупать саженцы, готовить почву и ухаживать за деревьями еще до того, как они начнут плодоносить", – отметил Развожаев.Он сообщил, что при поддержке государства в 2025 и 2026 годах заложили более 20 гектаров сливовых и персиковых садов, а черешневые насаждения получили необходимый уход. На развитие отрасли в этом году предусмотрено около 14 миллионов рублей - на закладку новых садов, покупку саженцев, подготовку почвы и работы по уходу.Ранее сообщалось, что, несмотря на весенние перепады температур и опасения аграриев по поводу урожая, на полуострове полным ходом идет сбор ягод и фруктов. Избежать потери урожая удалось из-за особенности косточковых культур.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодые аграрии Севастополя получат выплаты до 250 тысяч рублейВ Крыму в этом году особенно удались черешня и клубника – министрВ Крыму планируют собрать до полутора тысяч тонн черешни

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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