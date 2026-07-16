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В Севастополе планируют собрать 130 тонн черешни - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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В Севастополе планируют собрать 130 тонн черешни
В Севастополе планируют собрать 130 тонн черешни - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Севастополе планируют собрать 130 тонн черешни
В Севастополе аграрии собрали около 35 тонн черешни. Всего же в этом году предприятия региона планируют собрать 130 тонн этих плодов, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T07:40
2026-07-16T07:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе аграрии собрали около 35 тонн черешни. Всего же в этом году предприятия региона планируют собрать 130 тонн этих плодов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Ражвожаев.По информации губернатора, сбором занимаются три профильных хозяйства, севастопольская черешня поступает на городские рынки."Правительство Севастополя поддерживает агросектор: субсидии помогают предприятиям закладывать новые сады, покупать саженцы, готовить почву и ухаживать за деревьями еще до того, как они начнут плодоносить", – отметил Развожаев.Он сообщил, что при поддержке государства в 2025 и 2026 годах заложили более 20 гектаров сливовых и персиковых садов, а черешневые насаждения получили необходимый уход. На развитие отрасли в этом году предусмотрено около 14 миллионов рублей - на закладку новых садов, покупку саженцев, подготовку почвы и работы по уходу.Ранее сообщалось, что, несмотря на весенние перепады температур и опасения аграриев по поводу урожая, на полуострове полным ходом идет сбор ягод и фруктов. Избежать потери урожая удалось из-за особенности косточковых культур.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодые аграрии Севастополя получат выплаты до 250 тысяч рублейВ Крыму в этом году особенно удались черешня и клубника – министрВ Крыму планируют собрать до полутора тысяч тонн черешни
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севастополь, новости севастополя, сельское хозяйство, урожай в крыму, урожай, сады, сады крыма
В Севастополе планируют собрать 130 тонн черешни

Аграрии Севастополя уже собрали около 35 тонн черешни

07:40 16.07.2026 (обновлено: 07:41 16.07.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевЧерешня
Черешня
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе аграрии собрали около 35 тонн черешни. Всего же в этом году предприятия региона планируют собрать 130 тонн этих плодов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Ражвожаев.

"В Севастополе продолжается сбор черешни. Наши предприятия уже собрали порядка 35 тонн ягод. Всего за сезон планируют собрать 130 тонн - больше, чем в прошлом году", – написал он в своем канале в МАКС.

По информации губернатора, сбором занимаются три профильных хозяйства, севастопольская черешня поступает на городские рынки.
"Правительство Севастополя поддерживает агросектор: субсидии помогают предприятиям закладывать новые сады, покупать саженцы, готовить почву и ухаживать за деревьями еще до того, как они начнут плодоносить", – отметил Развожаев.
Он сообщил, что при поддержке государства в 2025 и 2026 годах заложили более 20 гектаров сливовых и персиковых садов, а черешневые насаждения получили необходимый уход. На развитие отрасли в этом году предусмотрено около 14 миллионов рублей - на закладку новых садов, покупку саженцев, подготовку почвы и работы по уходу.
Ранее сообщалось, что, несмотря на весенние перепады температур и опасения аграриев по поводу урожая, на полуострове полным ходом идет сбор ягод и фруктов. Избежать потери урожая удалось из-за особенности косточковых культур.
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СевастопольНовости СевастополяСельское хозяйствоУрожай в КрымуУрожайСадыСады Крыма
 
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