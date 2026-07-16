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В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусе
В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусе - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусе
Севастопольская прокуратура добилась компенсации морального вреда для 80-летней пенсионерки, которая упала в автобусе. Теперь перевозчик должен выплатить... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T10:45
2026-07-16T10:45
2026-07-16T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. Севастопольская прокуратура добилась компенсации морального вреда для 80-летней пенсионерки, которая упала в автобусе. Теперь перевозчик должен выплатить женщине 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Водитель автобуса №110 при движении резко затормозил, из-за чего находящаяся в салоне транспортного средства женщина упала. Она получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью.Прокуратура Гагаринского района направила в суд иск о взыскании с перевозчика компенсации морального вреда в пользу пострадавшей пенсионерки.Ранее сообщалось, что в Севастополе неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся. Водитель оставил место аварии, помощь пострадавшей не оказал, в полицию о случившемся не сообщил. Пенсионерка доставлена в больницу с травмами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сдавал назад и задавил пенсионерку: крымчанин осужден за смертельное ДТП В Симферополе машина насмерть сбила пенсионерку на переходеРецидивистка из Севастополя пойдет под суд за смертельную драку с пенсионеркой
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В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусе
В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч рублей за травму в автобусе