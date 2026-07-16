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В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусе - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусе
В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусе - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусе
Севастопольская прокуратура добилась компенсации морального вреда для 80-летней пенсионерки, которая упала в автобусе. Теперь перевозчик должен выплатить... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T10:45
2026-07-16T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. Севастопольская прокуратура добилась компенсации морального вреда для 80-летней пенсионерки, которая упала в автобусе. Теперь перевозчик должен выплатить женщине 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Водитель автобуса №110 при движении резко затормозил, из-за чего находящаяся в салоне транспортного средства женщина упала. Она получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью.Прокуратура Гагаринского района направила в суд иск о взыскании с перевозчика компенсации морального вреда в пользу пострадавшей пенсионерки.Ранее сообщалось, что в Севастополе неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся. Водитель оставил место аварии, помощь пострадавшей не оказал, в полицию о случившемся не сообщил. Пенсионерка доставлена в больницу с травмами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сдавал назад и задавил пенсионерку: крымчанин осужден за смертельное ДТП В Симферополе машина насмерть сбила пенсионерку на переходеРецидивистка из Севастополя пойдет под суд за смертельную драку с пенсионеркой
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, общественный транспорт, прокуратура города севастополя
В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусе

В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч рублей за травму в автобусе

10:45 16.07.2026
 
© Правительство СевастополяСевастополь
Севастополь
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. Севастопольская прокуратура добилась компенсации морального вреда для 80-летней пенсионерки, которая упала в автобусе. Теперь перевозчик должен выплатить женщине 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Водитель автобуса №110 при движении резко затормозил, из-за чего находящаяся в салоне транспортного средства женщина упала. Она получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью.
Прокуратура Гагаринского района направила в суд иск о взыскании с перевозчика компенсации морального вреда в пользу пострадавшей пенсионерки.
"Иск прокурора удовлетворен. В соответствии с решением суда, предприятие, организующее пассажирские перевозки, обязано выплатить женщине 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Севастополе неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся. Водитель оставил место аварии, помощь пострадавшей не оказал, в полицию о случившемся не сообщил. Пенсионерка доставлена в больницу с травмами.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяОбщественный транспортПрокуратура города Севастополя
 
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