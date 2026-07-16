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В Севастополе нашли 200 кг некачественной продукции в школах и садах - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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В Севастополе нашли 200 кг некачественной продукции в школах и садах
В Севастополе нашли 200 кг некачественной продукции в школах и садах - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Севастополе нашли 200 кг некачественной продукции в школах и садах
Специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили более 200 кг продукции с нарушениями в севастопольских школах и детских... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T19:58
2026-07-16T19:58
севастополь
новости севастополя
россельхознадзор
школа
детский сад
продукты
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили более 200 кг продукции с нарушениями в севастопольских школах и детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Специалисты Россельхознадзора совместно с прокуратурой региона проверили 44 социально значимых объекта. Включая объекты здравоохранения, сады и школы.Так, в школе № 37 имени Героя Советского Союза С. А. Неустроева индивидуальный предприниматель хранила 67 литров молока без ветеринарно-сопроводительных документов. В школе № 54 имени Ю. А. Гагарина предприниматель допустил хранение 10 кг филе минтая без необходимой сопроводительной документации.Нарушения зафиксированы и в детском саду № 20. Здесь обнаружена обезличенная продукция: 9,6 кг мяса птицы, 0,4 кг готовой мясной продукции и 21 яйцо без маркировки. В другом корпусе этого же детского сада выявлено хранение 2,9 кг говядины без ВСД. А в детском саду № 129 обнаружено 14,5 кг мяса птицы без маркировки.Все продукты изъяты. По всем выявленным нарушениям должностные лица дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также предприниматели привлечены к административной ответственности."В остальных проверенных учреждениях Севастополя - школах № 32, 49, 61, 57 - нарушений не выявлено", – уточнили в ведомстве.Ранее специалисты Россельхознадзора выявили на рынках Крыма более 400 кг потенциально опасных продуктов. Потенциально опасную продукцию изъяли из оборота и направили на утилизацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму созрел урожай черешни - сколько соберутПоставки рыбы из Армении в Россию полностью остановленыЕсли отключают свет: как сохранить продукты без холодильника и что готовить
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севастополь, новости севастополя, россельхознадзор, школа, детский сад, продукты, здравоохранение в крыму и севастополе
В Севастополе нашли 200 кг некачественной продукции в школах и садах

Россельхознадзор выявил более 200 кг некачественных продуктов в школах и садах Севастополя

19:58 16.07.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили более 200 кг продукции с нарушениями в севастопольских школах и детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты Россельхознадзора совместно с прокуратурой региона проверили 44 социально значимых объекта. Включая объекты здравоохранения, сады и школы.
"В 25 из них выявлены нарушения ветеринарного законодательств РФ: продукция без маркировки и без ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в общем объеме 225,9 кг. За них предусмотрена административная ответственность", – рассказали в межрегиональном управлении.
Так, в школе № 37 имени Героя Советского Союза С. А. Неустроева индивидуальный предприниматель хранила 67 литров молока без ветеринарно-сопроводительных документов. В школе № 54 имени Ю. А. Гагарина предприниматель допустил хранение 10 кг филе минтая без необходимой сопроводительной документации.
Нарушения зафиксированы и в детском саду № 20. Здесь обнаружена обезличенная продукция: 9,6 кг мяса птицы, 0,4 кг готовой мясной продукции и 21 яйцо без маркировки. В другом корпусе этого же детского сада выявлено хранение 2,9 кг говядины без ВСД. А в детском саду № 129 обнаружено 14,5 кг мяса птицы без маркировки.
Все продукты изъяты. По всем выявленным нарушениям должностные лица дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также предприниматели привлечены к административной ответственности.
"В остальных проверенных учреждениях Севастополя - школах № 32, 49, 61, 57 - нарушений не выявлено", – уточнили в ведомстве.
Ранее специалисты Россельхознадзора выявили на рынках Крыма более 400 кг потенциально опасных продуктов. Потенциально опасную продукцию изъяли из оборота и направили на утилизацию.
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СевастопольНовости СевастополяРоссельхознадзорШколаДетский садПродуктыЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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