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В Севастополе меняется схема движения транспорта в районе Адмирала Октябрьского - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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В Севастополе меняется схема движения транспорта в районе Адмирала Октябрьского
В Севастополе меняется схема движения транспорта в районе Адмирала Октябрьского - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Севастополе меняется схема движения транспорта в районе Адмирала Октябрьского
В Севастополе изменится схема дорожного движения в связи с открытием для проезда транспорта улицы Адмирала Октябрьского. Об этом сообщили в дирекции по развитию РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T18:58
2026-07-16T18:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе изменится схема дорожного движения в связи с открытием для проезда транспорта улицы Адмирала Октябрьского. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.В дирекции отметили, что улица Адмирала Октябрьского становится главной дорогой, а улицы Очаковцев и Новороссийская - второстепенными.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что открыть движение транспорта по улице Адмирала Октябрьского планируется в июле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Севастополя начали строить вход в тоннель"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в СевастополеПять крупных участков дорог в Крыму сдадут в эксплуатацию в 2026 году
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В Севастополе меняется схема движения транспорта в районе Адмирала Октябрьского

В Севастополе изменится схема движения транспорта после открытия Адмирала Октябрьского

18:58 16.07.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСОтремонтированная улица Адмирала Октябрьского в Севастополе
Отремонтированная улица Адмирала Октябрьского в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе изменится схема дорожного движения в связи с открытием для проезда транспорта улицы Адмирала Октябрьского. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Меняется приоритет проезда перекрестков. Возвращается прежняя схема организации дорожного движения на перекрестках: ул. Адмирала Октябрьского – ул. Очаковцев; ул. Адмирала Октябрьского – ул. Новороссийская", – говорится в сообщении.

© Департамент транспорта СевастополяВ Севастополе изменяется приоритет проезда перекрёстков по улице Адмирала Октябрьского.
В Севастополе изменяется приоритет проезда перекрёстков по улице Адмирала Октябрьского.
© Департамент транспорта Севастополя
В Севастополе изменяется приоритет проезда перекрёстков по улице Адмирала Октябрьского.
В дирекции отметили, что улица Адмирала Октябрьского становится главной дорогой, а улицы Очаковцев и Новороссийская - второстепенными.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что открыть движение транспорта по улице Адмирала Октябрьского планируется в июле.
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КрымНовости КрымаСевастопольРемонт и строительство дорог в КрымуНовости СевастополяДорожное движение
 
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