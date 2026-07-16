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В Севастополе меняется схема движения транспорта в районе Адмирала Октябрьского
В Севастополе меняется схема движения транспорта в районе Адмирала Октябрьского - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Севастополе меняется схема движения транспорта в районе Адмирала Октябрьского
В Севастополе изменится схема дорожного движения в связи с открытием для проезда транспорта улицы Адмирала Октябрьского. Об этом сообщили в дирекции по развитию РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T18:58
2026-07-16T18:58
2026-07-16T18:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе изменится схема дорожного движения в связи с открытием для проезда транспорта улицы Адмирала Октябрьского. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.В дирекции отметили, что улица Адмирала Октябрьского становится главной дорогой, а улицы Очаковцев и Новороссийская - второстепенными.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что открыть движение транспорта по улице Адмирала Октябрьского планируется в июле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Севастополя начали строить вход в тоннель"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в СевастополеПять крупных участков дорог в Крыму сдадут в эксплуатацию в 2026 году
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе меняется схема движения транспорта в районе Адмирала Октябрьского
В Севастополе изменится схема движения транспорта после открытия Адмирала Октябрьского