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В России предлагают утилизировать автомобили старше 20 лет - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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В России предлагают утилизировать автомобили старше 20 лет
В России предлагают утилизировать автомобили старше 20 лет - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В России предлагают утилизировать автомобили старше 20 лет
В России предлагается запустить программу утилизации автомобилей возрастом старше 20 лет. С соответствующей инициативой выступает Ассоциация "Российские... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T13:42
2026-07-16T13:53
автомобиль
россия
новости
выплаты и компенсации
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. В России предлагается запустить программу утилизации автомобилей возрастом старше 20 лет. С соответствующей инициативой выступает Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Об этом заявил глава ассоциации Алексей Подщеколдин в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По его словам, программа утилизации автомобилей, при помощи которой владельцы старых авто смогут сдать свою машину и получить компенсацию, необходима для обновления автопарка в России.В начале года Подщеколдин сообщал, что возраст 72% легковых и легких коммерческих автомобилей в автопарке России по состоянию на конец 2025 года превышал 10 лет.Ранее правительство Крыма утвердило стратегию развития кластера локального электротранспорта на 2026-2028 годы с целью создать конкурентоспособное производство машин и снизить зависимость от импорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымские электромобили вышли на уровень с китайскими производителямиВ Крыму подешевели электрокарыДоступные автомобили: как меняется авторынок Крыма и России
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автомобиль, россия, новости, выплаты и компенсации
В России предлагают утилизировать автомобили старше 20 лет

Российские дилеры предлагают утилизировать автомобили старше 20 лет

13:42 16.07.2026 (обновлено: 13:53 16.07.2026)
 
© Fotolia/ Kurhan / Перейти в фотобанкМужчина за рулем
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. В России предлагается запустить программу утилизации автомобилей возрастом старше 20 лет. С соответствующей инициативой выступает Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Об этом заявил глава ассоциации Алексей Подщеколдин в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Мы предлагаем запустить программу хоть какой-то утилизации, хотя бы для автомобилей старше 20 лет", - сказал он в ходе пресс-конференции.
По его словам, программа утилизации автомобилей, при помощи которой владельцы старых авто смогут сдать свою машину и получить компенсацию, необходима для обновления автопарка в России.
В начале года Подщеколдин сообщал, что возраст 72% легковых и легких коммерческих автомобилей в автопарке России по состоянию на конец 2025 года превышал 10 лет.
Ранее правительство Крыма утвердило стратегию развития кластера локального электротранспорта на 2026-2028 годы с целью создать конкурентоспособное производство машин и снизить зависимость от импорта.
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АвтомобильРоссияНовостиВыплаты и компенсации
 
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