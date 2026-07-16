https://crimea.ria.ru/20260716/v-rossii-predlagayut-utilizirovat-avtomobili-starshe-20-let-1157692879.html

В России предлагают утилизировать автомобили старше 20 лет

В России предлагают утилизировать автомобили старше 20 лет - РИА Новости Крым, 16.07.2026

В России предлагают утилизировать автомобили старше 20 лет

В России предлагается запустить программу утилизации автомобилей возрастом старше 20 лет. С соответствующей инициативой выступает Ассоциация "Российские... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T13:42

2026-07-16T13:42

2026-07-16T13:53

автомобиль

россия

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выплаты и компенсации

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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. В России предлагается запустить программу утилизации автомобилей возрастом старше 20 лет. С соответствующей инициативой выступает Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Об этом заявил глава ассоциации Алексей Подщеколдин в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По его словам, программа утилизации автомобилей, при помощи которой владельцы старых авто смогут сдать свою машину и получить компенсацию, необходима для обновления автопарка в России.В начале года Подщеколдин сообщал, что возраст 72% легковых и легких коммерческих автомобилей в автопарке России по состоянию на конец 2025 года превышал 10 лет.Ранее правительство Крыма утвердило стратегию развития кластера локального электротранспорта на 2026-2028 годы с целью создать конкурентоспособное производство машин и снизить зависимость от импорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымские электромобили вышли на уровень с китайскими производителямиВ Крыму подешевели электрокарыДоступные автомобили: как меняется авторынок Крыма и России

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомобиль, россия, новости, выплаты и компенсации