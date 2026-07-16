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В Минпросвещения подготовили регламент действий учителя при срыве урока
В Минпросвещения подготовили регламент действий учителя при срыве урока - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Минпросвещения подготовили регламент действий учителя при срыве урока
При нарушении дисциплины на уроке учитель может сделать школьнику устное замечание, а если это не помогает – привлечь ответственного за соблюдение дисциплины в... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T09:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. При нарушении дисциплины на уроке учитель может сделать школьнику устное замечание, а если это не помогает – привлечь ответственного за соблюдение дисциплины в школе педагога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта Минпросвещения РФ, главного специалиста Института изучения детства, семьи и воспитания Марину Коневу.По словам эксперта, по итогам беседы учитель принимает решение – возвращать ученика в класс или нет, а также стоит ли информировании родителей о поведении ребенка.Конева подчеркнула, такой порядок действий прописан в регламенте Минпросвещения России на новый учебный год. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.Ранее сообщалось, что глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов представил новые учебники по обществознанию для старшеклассников. Учиться по новым книгам школьники начнут с 1 сентября 2026 года. Учебник для 11-х классов планируется ввести с 1 сентября 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустят единый цифровой ресурс для детсадовУтверждена программа изучения арабского языка в школах РоссииВ 10 школах Крыма детям начнут ставить оценки за поведение
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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минпросвещения рф, новости, образование в россии, школа, дети
В Минпросвещения подготовили регламент действий учителя при срыве урока
В Минпросвещения России подготовили регламент действий учителя при срыве урока
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. При нарушении дисциплины на уроке учитель может сделать школьнику устное замечание, а если это не помогает – привлечь ответственного за соблюдение дисциплины в школе педагога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта Минпросвещения РФ, главного специалиста Института изучения детства, семьи и воспитания Марину Коневу.
"При повторном нарушении на том же уроке учитель... вправе привлечь педагога, ответственного за соблюдение дисциплины в учреждении, для проведения профилактической беседы с учеником", — рассказала она.
По словам эксперта, по итогам беседы учитель принимает решение – возвращать ученика в класс или нет, а также стоит ли информировании родителей о поведении ребенка.
Конева подчеркнула, такой порядок действий прописан в регламенте Минпросвещения России на новый учебный год. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Ранее сообщалось,
что глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов представил новые учебники по обществознанию для старшеклассников. Учиться по новым книгам школьники начнут с 1 сентября 2026 года. Учебник для 11-х классов планируется ввести с 1 сентября 2027 года.
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