https://crimea.ria.ru/20260716/v-minprosvescheniya-podgotovili-reglament-deystviy-uchitelya-pri-sryve-uroka-1157657204.html

В Минпросвещения подготовили регламент действий учителя при срыве урока

В Минпросвещения подготовили регламент действий учителя при срыве урока - РИА Новости Крым, 16.07.2026

В Минпросвещения подготовили регламент действий учителя при срыве урока

При нарушении дисциплины на уроке учитель может сделать школьнику устное замечание, а если это не помогает – привлечь ответственного за соблюдение дисциплины в... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T09:57

2026-07-16T09:57

2026-07-16T09:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. При нарушении дисциплины на уроке учитель может сделать школьнику устное замечание, а если это не помогает – привлечь ответственного за соблюдение дисциплины в школе педагога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта Минпросвещения РФ, главного специалиста Института изучения детства, семьи и воспитания Марину Коневу.По словам эксперта, по итогам беседы учитель принимает решение – возвращать ученика в класс или нет, а также стоит ли информировании родителей о поведении ребенка.Конева подчеркнула, такой порядок действий прописан в регламенте Минпросвещения России на новый учебный год. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.Ранее сообщалось, что глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов представил новые учебники по обществознанию для старшеклассников. Учиться по новым книгам школьники начнут с 1 сентября 2026 года. Учебник для 11-х классов планируется ввести с 1 сентября 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустят единый цифровой ресурс для детсадовУтверждена программа изучения арабского языка в школах РоссииВ 10 школах Крыма детям начнут ставить оценки за поведение

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минпросвещения рф, новости, образование в россии, школа, дети