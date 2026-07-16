https://crimea.ria.ru/20260716/v-meksike-otkrylas-vystavka-ob-ukradennom-krymskom-zolote-1157689721.html

Украденное крымское золото: в Мексике открылась необычная выставка

Украденное крымское золото: в Мексике открылась необычная выставка - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Украденное крымское золото: в Мексике открылась необычная выставка

Выставка "Крымское золото: "цивилизованная" Европа грабит российские сокровища" открылась в посольстве России в Мексике. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T12:33

2026-07-16T12:33

2026-07-16T13:38

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Выставка "Крымское золото: "цивилизованная" Европа грабит российские сокровища" открылась в посольстве России в Мексике. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.В министерстве напомнили, что в 2013 году крымские музеи отправили более 580 артефактов на выставку в музей Алларда Пирсона в Нидерландах. Однако за месяц до ее окончания Крым вернулся в состав России, и киевский режим решил незаконно завладеть музейными ценностями. Голландский музей вернуть коллекции отказался."Нидерландские суды - в 2016 году, а затем и Верховный суд страны в 2023 году - проигнорировали международное право и постановили передать коллекцию Украине. Сейчас коррумпированный киевский режим намерен запустить крымское золото в коммерческий оборот — наследие России может оказаться у западных коллекционеров или украинских олигархов", – заявили в российском МИДе.Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все причастные к краже у крымских музеев коллекции скифского золота ответят за это преступление. Она подчеркнула, что Россия рассматривает решение нидерландского суда, по которому коллекция крымских музеев была передана Украине, как "соучастие в преступлении, которое нанесло удар культурно-историческому наследию Крымского полуострова".В коллекции скифского золота находятся уникальные предметы, принадлежащие Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Речь идет о музейных предметах, страховой оценкой не менее 117 миллионов рублей и значительно более высокой рыночной стоимостью. При этом некоторые артефакты бесценны ввиду отсутствия аналогов в мировой культуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что означает готовность Украины продать скифское золото КрымаБорьба за возвращение скифского золота идет активно – МурадовСкифское золото никогда не принадлежало Украине – "Херсонес Таврический"

мексика

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нидерланды

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), скифское золото, мексика, крым, украина, нидерланды, новости