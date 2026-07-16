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В Крыму талоны на автобусы к поездам начали продавать в кассах ЮППК - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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В Крыму талоны на автобусы к поездам начали продавать в кассах ЮППК
В Крыму талоны на автобусы к поездам начали продавать в кассах ЮППК - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Крыму талоны на автобусы к поездам начали продавать в кассах ЮППК
В Крыму талоны на автобусы к поездам "Таврия" начали продавать в кассах железнодорожных вокзалов Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). Об этом... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T14:17
2026-07-16T14:17
поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
транспорт
логистика
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Крыму талоны на автобусы к поездам "Таврия" начали продавать в кассах железнодорожных вокзалов Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".Кассы ЮППК работают на станциях Керчь-Южная Новый парк, Симферополь, Бахчисарай, Евпатория, Саки, Владиславовка, Семь Колодезей, Айвазовская, Багерово, Джанкой, Красноперекопск, Остряково и Феодосия. В Севастополе касса ЮППК не работает.Талон на автобус понадобится тем пассажирам, у которых куплен билет до или от станции Керчь-Южная Новый парк. Пассажирам, изначально купившим железнодорожный билет от станции отправления или до станции конечного назначения, докупать талон на автобус не нужно, поясняли ранее в "Гранд Сервис Экспресс".Ранее сообщалось, что количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день. Глубина продаж на поезда в Крым и обратно временно изменилась. На поезда "Таврия" отправлением с конца сентября 2026 года она составит 45 суток вместо привычных 90.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закроют 10 пригородных железнодорожных кассКак будут ходить поезда в Крым до 20 июляИз Москвы на юг России поедет новый поезд
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поезд "таврия", гранд сервис экспресс, транспорт, логистика, крым, новости крыма
В Крыму талоны на автобусы к поездам начали продавать в кассах ЮППК

В Крыму талоны на автобусы к поездам "Таврия" можно купить в кассах ЮППК

14:17 16.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОчередь в кассу на автостанции "Курортная" в Симферополе
Очередь в кассу на автостанции Курортная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Крыму талоны на автобусы к поездам "Таврия" начали продавать в кассах железнодорожных вокзалов Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
"Талон на автобус для проезда к месту отправления поездов "Таврия" можно купить непосредственно перед отправлением автобуса или заблаговременно в кассе, либо на нашем сайте. Глубина продаж – 15 суток", – говорится в сообщении.
Кассы ЮППК работают на станциях Керчь-Южная Новый парк, Симферополь, Бахчисарай, Евпатория, Саки, Владиславовка, Семь Колодезей, Айвазовская, Багерово, Джанкой, Красноперекопск, Остряково и Феодосия. В Севастополе касса ЮППК не работает.
Талон на автобус понадобится тем пассажирам, у которых куплен билет до или от станции Керчь-Южная Новый парк. Пассажирам, изначально купившим железнодорожный билет от станции отправления или до станции конечного назначения, докупать талон на автобус не нужно, поясняли ранее в "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее сообщалось, что количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день. Глубина продаж на поезда в Крым и обратно временно изменилась. На поезда "Таврия" отправлением с конца сентября 2026 года она составит 45 суток вместо привычных 90.
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Поезд "Таврия"Гранд Сервис ЭкспрессТранспортЛогистикаКрымНовости Крыма
 
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