В Крыму талоны на автобусы к поездам начали продавать в кассах ЮППК
В Крыму талоны на автобусы к поездам "Таврия" можно купить в кассах ЮППК
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОчередь в кассу на автостанции "Курортная" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Крыму талоны на автобусы к поездам "Таврия" начали продавать в кассах железнодорожных вокзалов Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
"Талон на автобус для проезда к месту отправления поездов "Таврия" можно купить непосредственно перед отправлением автобуса или заблаговременно в кассе, либо на нашем сайте. Глубина продаж – 15 суток", – говорится в сообщении.
Кассы ЮППК работают на станциях Керчь-Южная Новый парк, Симферополь, Бахчисарай, Евпатория, Саки, Владиславовка, Семь Колодезей, Айвазовская, Багерово, Джанкой, Красноперекопск, Остряково и Феодосия. В Севастополе касса ЮППК не работает.
Талон на автобус понадобится тем пассажирам, у которых куплен билет до или от станции Керчь-Южная Новый парк. Пассажирам, изначально купившим железнодорожный билет от станции отправления или до станции конечного назначения, докупать талон на автобус не нужно, поясняли ранее в "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее сообщалось, что количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день. Глубина продаж на поезда в Крым и обратно временно изменилась. На поезда "Таврия" отправлением с конца сентября 2026 года она составит 45 суток вместо привычных 90.
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