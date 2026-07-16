https://crimea.ria.ru/20260716/v-krymu-talony-na-avtobusy-k-poezdam-nachali-prodavat-v-kassakh-yuppk-1157693540.html

В Крыму талоны на автобусы к поездам начали продавать в кассах ЮППК

В Крыму талоны на автобусы к поездам начали продавать в кассах ЮППК - РИА Новости Крым, 16.07.2026

В Крыму талоны на автобусы к поездам начали продавать в кассах ЮППК

В Крыму талоны на автобусы к поездам "Таврия" начали продавать в кассах железнодорожных вокзалов Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). Об этом... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T14:17

2026-07-16T14:17

2026-07-16T14:17

поезд "таврия"

гранд сервис экспресс

транспорт

логистика

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Крыму талоны на автобусы к поездам "Таврия" начали продавать в кассах железнодорожных вокзалов Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".Кассы ЮППК работают на станциях Керчь-Южная Новый парк, Симферополь, Бахчисарай, Евпатория, Саки, Владиславовка, Семь Колодезей, Айвазовская, Багерово, Джанкой, Красноперекопск, Остряково и Феодосия. В Севастополе касса ЮППК не работает.Талон на автобус понадобится тем пассажирам, у которых куплен билет до или от станции Керчь-Южная Новый парк. Пассажирам, изначально купившим железнодорожный билет от станции отправления или до станции конечного назначения, докупать талон на автобус не нужно, поясняли ранее в "Гранд Сервис Экспресс".Ранее сообщалось, что количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день. Глубина продаж на поезда в Крым и обратно временно изменилась. На поезда "Таврия" отправлением с конца сентября 2026 года она составит 45 суток вместо привычных 90.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закроют 10 пригородных железнодорожных кассКак будут ходить поезда в Крым до 20 июляИз Москвы на юг России поедет новый поезд

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд "таврия", гранд сервис экспресс, транспорт, логистика, крым, новости крыма