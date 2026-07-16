https://crimea.ria.ru/20260716/v-krymu-polnostyu-obestochen-ryad-naselennykh-punktov-1157681757.html

В Крыму полностью обесточен ряд населенных пунктов

В Крыму полностью обесточен ряд населенных пунктов - РИА Новости Крым, 16.07.2026

В Крыму полностью обесточен ряд населенных пунктов

Часть населенных пунктов на севере, востоке и западе Крыма по состоянию на утро четверга остается без света, специалисты прилагают все усилия, чтобы возобновить РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T09:03

2026-07-16T09:03

2026-07-16T09:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Часть населенных пунктов на севере, востоке и западе Крыма по состоянию на утро четверга остается без света, специалисты прилагают все усилия, чтобы возобновить электроснабжение. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Накануне сообщалось, что в результате атак вражеских беспилотников на объекты энергетики на северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов полностью обесточены.На предприятии напомнили, что в условиях действующего в Крыму ограничения электроснабжения отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. "В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным", - констатировали в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатываютГде в Севастополе отключат свет из-за ремонтаНовости Крыма - что произошло за ночь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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