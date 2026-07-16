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В Крыму полностью обесточен ряд населенных пунктов - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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В Крыму полностью обесточен ряд населенных пунктов
В Крыму полностью обесточен ряд населенных пунктов - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Крыму полностью обесточен ряд населенных пунктов
Часть населенных пунктов на севере, востоке и западе Крыма по состоянию на утро четверга остается без света, специалисты прилагают все усилия, чтобы возобновить РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T09:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Часть населенных пунктов на севере, востоке и западе Крыма по состоянию на утро четверга остается без света, специалисты прилагают все усилия, чтобы возобновить электроснабжение. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Накануне сообщалось, что в результате атак вражеских беспилотников на объекты энергетики на северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов полностью обесточены.На предприятии напомнили, что в условиях действующего в Крыму ограничения электроснабжения отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. "В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным", - констатировали в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатываютГде в Севастополе отключат свет из-за ремонтаНовости Крыма - что произошло за ночь
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РИА Новости Крым
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96
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В Крыму полностью обесточен ряд населенных пунктов

В Крыму полностью обесточен ряд населенных пунктов на севере, востоке и западе полуострова

09:03 16.07.2026 (обновлено: 09:04 16.07.2026)
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаЭлектросети Крыма
Электросети Крыма
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Часть населенных пунктов на севере, востоке и западе Крыма по состоянию на утро четверга остается без света, специалисты прилагают все усилия, чтобы возобновить электроснабжение. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
Накануне сообщалось, что в результате атак вражеских беспилотников на объекты энергетики на северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов полностью обесточены.
"Наиболее пострадавшая от вражеских атак часть населенных пунктов Северного, Восточного и Западного энергорайонов остается полностью обесточенной. Принимаются все возможные меры для возобновления электроснабжения",- говорится в сообщении.
На предприятии напомнили, что в условиях действующего в Крыму ограничения электроснабжения отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.
"В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным", - констатировали в "Крымэнерго".
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