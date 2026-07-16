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В Крыму ликвидировали узлы связи украинских мошенников

В Крыму ликвидировали узлы связи украинских мошенников - РИА Новости Крым, 16.07.2026

В Крыму ликвидировали узлы связи украинских мошенников

Сеть узлов связи, которой пользовались украинские мошенники для хищения денег крымчан, ликвидировали на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе Управления... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T12:13

2026-07-16T12:13

2026-07-16T12:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Сеть узлов связи, которой пользовались украинские мошенники для хищения денег крымчан, ликвидировали на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По указанию украинских кураторов мужчины прибыли в Крым, снимали квартиры и устанавливали там специальное оборудование. В задачи злоумышленников входило обеспечение бесперебойного функционирования оборудования, ежедневная замена в нем сим-карт различных операторов связи, которые использовались для дистанционных мошенничеств, постоянная смена квартир. За это каждый должен был получать 100 долларов ежедневно.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ ("Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой"). Фигуранты находятся под стражей. Устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, причастные к нему.Ранее сообщалось, что мошенники выманили у 41-летнего жителя Ялты 100 тысяч рублей через фейковый сайт. В "интернет-магазине" мужчина хотел купить портативную электростанцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Преступный дуэт: в Севастополе раскрыли аферу с недвижимостью на 25,5 миллионовМошенники обманывают крымчан под видом сотрудников "Крымгазсети"Девочка отдала аферистам драгоценности на 30 миллионов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, безопасность, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, связь, мошенничество, видео