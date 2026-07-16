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В Крыму ликвидировали узлы связи украинских мошенников - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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В Крыму ликвидировали узлы связи украинских мошенников
В Крыму ликвидировали узлы связи украинских мошенников - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Крыму ликвидировали узлы связи украинских мошенников
Сеть узлов связи, которой пользовались украинские мошенники для хищения денег крымчан, ликвидировали на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе Управления... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T12:13
2026-07-16T12:19
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Сеть узлов связи, которой пользовались украинские мошенники для хищения денег крымчан, ликвидировали на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По указанию украинских кураторов мужчины прибыли в Крым, снимали квартиры и устанавливали там специальное оборудование. В задачи злоумышленников входило обеспечение бесперебойного функционирования оборудования, ежедневная замена в нем сим-карт различных операторов связи, которые использовались для дистанционных мошенничеств, постоянная смена квартир. За это каждый должен был получать 100 долларов ежедневно.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ ("Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой"). Фигуранты находятся под стражей. Устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, причастные к нему.Ранее сообщалось, что мошенники выманили у 41-летнего жителя Ялты 100 тысяч рублей через фейковый сайт. В "интернет-магазине" мужчина хотел купить портативную электростанцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Преступный дуэт: в Севастополе раскрыли аферу с недвижимостью на 25,5 миллионовМошенники обманывают крымчан под видом сотрудников "Крымгазсети"Девочка отдала аферистам драгоценности на 30 миллионов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, крым, безопасность, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, связь, мошенничество, видео
В Крыму ликвидировали узлы связи украинских мошенников

ФСБ задержала в Крыму создателей узлов связи для деятельности украинских мошенников

12:13 16.07.2026 (обновлено: 12:19 16.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Сеть узлов связи, которой пользовались украинские мошенники для хищения денег крымчан, ликвидировали на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлены трое граждан Российской Федерации, являющихся участниками организованной преступной группы, обеспечивающей функционирование виртуальных узлов связи в интересах украинских колл-центров. Ими оказались 25-летний, 26-летний и 28-летний жители Псковской и Новосибирской областей, а также Пермского края", – рассказали в пресс-службе.
По указанию украинских кураторов мужчины прибыли в Крым, снимали квартиры и устанавливали там специальное оборудование. В задачи злоумышленников входило обеспечение бесперебойного функционирования оборудования, ежедневная замена в нем сим-карт различных операторов связи, которые использовались для дистанционных мошенничеств, постоянная смена квартир. За это каждый должен был получать 100 долларов ежедневно.
"Мужчины задержаны, изъяты компьютерная техника, средства связи, функционирующие портовые SIM-боксы, GSM-шлюзы и более 500 сим-карт различных операторов связи. Причиненный гражданам ущерб составил более 1,4 миллиона рублей", – отметили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ ("Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой"). Фигуранты находятся под стражей. Устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, причастные к нему.
Ранее сообщалось, что мошенники выманили у 41-летнего жителя Ялты 100 тысяч рублей через фейковый сайт. В "интернет-магазине" мужчина хотел купить портативную электростанцию.
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