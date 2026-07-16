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В Кремле прокомментировали отставку министра обороны Украины
В Кремле прокомментировали отставку министра обороны Украины - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Кремле прокомментировали отставку министра обороны Украины
Для России не имеет значения, кто занял пост министра оборон Украины. Для РФ важно обеспечение собственных интересов, отметил пресс-секретарь президента России... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T13:19
2026-07-16T13:19
2026-07-16T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Для России не имеет значения, кто занял пост министра оборон Украины. Для РФ важно обеспечение собственных интересов, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Верховная Рада Украины 16 июля назначила нового премьер-министра. Им стал глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий. Ранее парламент Украины принял заявление об отставке Юлии Свириденко с этой должности. Также был уволен министр обороны Украины Михаил Федоров. До этого глава киевского режима Владимир Зеленский отправил в отставку правительство Украины.При этом пресс-секретарь президента заявил, что в России отслеживают все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся СВО.Песков отметил, что важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, позволяющее выйти на мирное урегулирование на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему отставка главы Минобороны Украины может сыграть на руку РоссииЗеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины"Превратить министров в громоотвод": зачем Зеленский меняет правительство
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дмитрий песков, мнения, россия, украина, минобороны украины
В Кремле прокомментировали отставку министра обороны Украины
Имя министра обороны Украины для России не имеет значения – Песков
13:19 16.07.2026 (обновлено: 13:21 16.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Для России не имеет значения, кто занял пост министра оборон Украины. Для РФ важно обеспечение собственных интересов, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Верховная Рада Украины 16 июля назначила
нового премьер-министра. Им стал глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий. Ранее парламент Украины принял
заявление об отставке Юлии Свириденко с этой должности. Также был уволен
министр обороны Украины Михаил Федоров. До этого глава киевского режима Владимир Зеленский отправил в отставку
правительство Украины.
"По большому счету никакого значения не имеет, кто министр обороны (Украины – ред.)". Для нас какого-то принципиального значения все эти изменения не несут. Для нас именно важно в урегулировании ситуации обеспечение собственных интересов", – цитируют Пескова РИА Новости.
При этом пресс-секретарь президента заявил, что в России отслеживают все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся СВО.
Песков отметил, что важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, позволяющее выйти на мирное урегулирование на Украине.
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