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В Конго от лихорадки Эбола умерли почти 800 человек - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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В Конго от лихорадки Эбола умерли почти 800 человек
В Конго от лихорадки Эбола умерли почти 800 человек - РИА Новости Крым, 16.07.2026
В Конго от лихорадки Эбола умерли почти 800 человек
Число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 796. Об этом со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) пишет РИА... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T19:45
2026-07-16T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 796. Об этом со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) пишет РИА Новости.Как отмечает ВОЗ, вирус распространяется гораздо быстрее, чем во время предыдущих вспышек. Например, в 2018-2019 годах число заболевших достигло 2 тысяч лишь через десять месяцев после начала вспышки.17 мая Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявили завозной случай крайне опасного заболеванияВспышка лихорадки Денге: есть ли риски распространения в РоссииЧума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие
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эбола, конго, вирусы, новости, воз, в мире
В Конго от лихорадки Эбола умерли почти 800 человек

ВОЗ: число жертв лихорадки Эбола в Республике Конго достигло 796 человек

19:45 16.07.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОтработка действий на случай поступления больных, инфицированных Эболой
Отработка действий на случай поступления больных, инфицированных Эболой - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 796. Об этом со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) пишет РИА Новости.
"На данный момент сообщается о 2073 случаях, включая 796 смертей", - говорится в сообщении организации.
Как отмечает ВОЗ, вирус распространяется гораздо быстрее, чем во время предыдущих вспышек. Например, в 2018-2019 годах число заболевших достигло 2 тысяч лишь через десять месяцев после начала вспышки.
17 мая Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
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ЭболаКонгоВирусыНовостиВОЗВ мире
 
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