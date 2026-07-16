https://crimea.ria.ru/20260716/v-kongo-ot-likhoradki-ebola-umerli-pochti-800-chelovek-1157706320.html

В Конго от лихорадки Эбола умерли почти 800 человек

В Конго от лихорадки Эбола умерли почти 800 человек - РИА Новости Крым, 16.07.2026

В Конго от лихорадки Эбола умерли почти 800 человек

Число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 796. Об этом со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) пишет РИА... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T19:45

2026-07-16T19:45

2026-07-16T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 796. Об этом со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) пишет РИА Новости.Как отмечает ВОЗ, вирус распространяется гораздо быстрее, чем во время предыдущих вспышек. Например, в 2018-2019 годах число заболевших достигло 2 тысяч лишь через десять месяцев после начала вспышки.17 мая Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявили завозной случай крайне опасного заболеванияВспышка лихорадки Денге: есть ли риски распространения в РоссииЧума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие

https://crimea.ria.ru/20260624/pervyy-sluchay-eboly-vyyavili-vo-frantsii-1157131521.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эбола, конго, вирусы, новости, воз, в мире