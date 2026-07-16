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Ульяновские десантники громят технику ВСУ в Запорожской области
Ульяновские десантники громят технику ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Ульяновские десантники громят технику ВСУ в Запорожской области
Операторы ударных БПЛА ульяновских десантников уничтожили вражескую технику на Ореховском направлении Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T20:54
2026-07-16T20:54
2026-07-16T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. Операторы ударных БПЛА ульяновских десантников уничтожили вражескую технику на Ореховском направлении Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что при выполнении боевых задач десантники применяют тактику высокоточного поражения противника с использованием беспилотных летательных аппаратов.В зоне особого внимания — наземные роботизированные транспортные комплексы (НРТК), используемые ВСУ для снабжения передовых позиций продовольствием и боекомплектом.В ходе одного из боевых дежурств расчеты FPV-дронов зафиксировали передвижение вражеской техники и нанесли удары. В результате уничтожены автомобили с личным составом, выдвигавшиеся к линии боевого соприкосновения, а также транспортные средства, задействованные для ротации личного состава.Для уничтожения воздушного противника широко применяются FPV-дроны-перехватчики. Расчеты применяюn FPV-дроны, управляемые по оптоволоконным кабелям, которые не подвержены воздействию помех различных систем РЭБ противника.Кроме того, в ходе аэроразведки вычисляются и уничтожаются пункты запуска БПЛА противника, антенны связи, станций РЭБ и ретрансляторы.Ранее артиллеристы-десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили позицию расчетов беспилотников противника в лесополосе Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорванаШтурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном ЛиманеКрымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
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новости сво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, запорожская область, министерство обороны рф, видео, видео
Ульяновские десантники громят технику ВСУ в Запорожской области
Дроноводы ульяновских десантников уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. Операторы ударных БПЛА ульяновских десантников уничтожили вражескую технику на Ореховском направлении Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что при выполнении боевых задач десантники применяют тактику высокоточного поражения противника с использованием беспилотных летательных аппаратов.
"Ключевую роль в перехвате инициативы на линии боевого соприкосновения играет 25-й отдельный батальон беспилотных систем Ульяновских десантников", - подчеркнули в военном ведомстве.
В зоне особого внимания — наземные роботизированные транспортные комплексы (НРТК), используемые ВСУ для снабжения передовых позиций продовольствием и боекомплектом.
В ходе одного из боевых дежурств расчеты FPV-дронов зафиксировали передвижение вражеской техники и нанесли удары. В результате уничтожены автомобили с личным составом, выдвигавшиеся к линии боевого соприкосновения, а также транспортные средства, задействованные для ротации личного состава.
"Систематическое разрушение путей снабжения существенно ограничивает возможность противника пополнять резервы и вести активные оборонительные действия на данном участке", - отметили в Минобороны РФ.
Для уничтожения воздушного противника широко применяются FPV-дроны-перехватчики. Расчеты применяюn FPV-дроны, управляемые по оптоволоконным кабелям, которые не подвержены воздействию помех различных систем РЭБ противника.
Кроме того, в ходе аэроразведки вычисляются и уничтожаются пункты запуска БПЛА противника, антенны связи, станций РЭБ и ретрансляторы.
Ранее артиллеристы-десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили
позицию расчетов беспилотников противника в лесополосе Запорожской области.
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