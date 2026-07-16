Рейтинг@Mail.ru
Ульяновские десантники громят технику ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260716/ulyanovskie-desantniki-gromyat-tekhniku-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1157683803.html
Ульяновские десантники громят технику ВСУ в Запорожской области
Ульяновские десантники громят технику ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Ульяновские десантники громят технику ВСУ в Запорожской области
Операторы ударных БПЛА ульяновских десантников уничтожили вражескую технику на Ореховском направлении Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T20:54
2026-07-16T20:54
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
запорожская область
министерство обороны рф
видео
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157683962_0:11:1072:614_1920x0_80_0_0_e23c4c8103befd872354ae57183d1445.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. Операторы ударных БПЛА ульяновских десантников уничтожили вражескую технику на Ореховском направлении Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что при выполнении боевых задач десантники применяют тактику высокоточного поражения противника с использованием беспилотных летательных аппаратов.В зоне особого внимания — наземные роботизированные транспортные комплексы (НРТК), используемые ВСУ для снабжения передовых позиций продовольствием и боекомплектом.В ходе одного из боевых дежурств расчеты FPV-дронов зафиксировали передвижение вражеской техники и нанесли удары. В результате уничтожены автомобили с личным составом, выдвигавшиеся к линии боевого соприкосновения, а также транспортные средства, задействованные для ротации личного состава.Для уничтожения воздушного противника широко применяются FPV-дроны-перехватчики. Расчеты применяюn FPV-дроны, управляемые по оптоволоконным кабелям, которые не подвержены воздействию помех различных систем РЭБ противника.Кроме того, в ходе аэроразведки вычисляются и уничтожаются пункты запуска БПЛА противника, антенны связи, станций РЭБ и ретрансляторы.Ранее артиллеристы-десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили позицию расчетов беспилотников противника в лесополосе Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорванаШтурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном ЛиманеКрымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157683962_186:0:1005:614_1920x0_80_0_0_2266990b17f6d221279f6d4c831f8540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, запорожская область, министерство обороны рф, видео, видео
Ульяновские десантники громят технику ВСУ в Запорожской области

Дроноводы ульяновских десантников уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области

20:54 16.07.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. Операторы ударных БПЛА ульяновских десантников уничтожили вражескую технику на Ореховском направлении Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что при выполнении боевых задач десантники применяют тактику высокоточного поражения противника с использованием беспилотных летательных аппаратов.
"Ключевую роль в перехвате инициативы на линии боевого соприкосновения играет 25-й отдельный батальон беспилотных систем Ульяновских десантников", - подчеркнули в военном ведомстве.
В зоне особого внимания — наземные роботизированные транспортные комплексы (НРТК), используемые ВСУ для снабжения передовых позиций продовольствием и боекомплектом.
В ходе одного из боевых дежурств расчеты FPV-дронов зафиксировали передвижение вражеской техники и нанесли удары. В результате уничтожены автомобили с личным составом, выдвигавшиеся к линии боевого соприкосновения, а также транспортные средства, задействованные для ротации личного состава.
"Систематическое разрушение путей снабжения существенно ограничивает возможность противника пополнять резервы и вести активные оборонительные действия на данном участке", - отметили в Минобороны РФ.
Для уничтожения воздушного противника широко применяются FPV-дроны-перехватчики. Расчеты применяюn FPV-дроны, управляемые по оптоволоконным кабелям, которые не подвержены воздействию помех различных систем РЭБ противника.
Кроме того, в ходе аэроразведки вычисляются и уничтожаются пункты запуска БПЛА противника, антенны связи, станций РЭБ и ретрансляторы.
Ранее артиллеристы-десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили позицию расчетов беспилотников противника в лесополосе Запорожской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорвана
Штурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном Лимане
Крымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
 
Новости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы РоссииЗапорожская областьМинистерство обороны РФВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Экстремальная жара в Крыму и отставка главы МО Украины: главное за день
21:57В Севастополе предложили обнулить налоги для бизнеса в условиях ЧС
21:47Беспилотная опасность – над Крымом работает ПВО
21:44Крымский мост снова закрыт
21:37Разрушение исторической дачи в Феодосии – собственник заплатит штраф
21:22На прилавки Крыма не пустили сотни килограммов опасных продуктов
21:10Крымские парапланеристы взяли золото чемпионата России
20:54Ульяновские десантники громят технику ВСУ в Запорожской области
20:37Над Крымом и другими регионами РФ в течение дня ликвидировали 117 украинских дронов
20:30В Севастополе подготовили программу досуга для школьников на лето
20:14Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ
19:58В Севастополе нашли 200 кг некачественной продукции в школах и садах
19:45В Конго от лихорадки Эбола умерли почти 800 человек
19:35Как защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева
19:13Зеленский поручил врио главы СБУ исполнять обязанности министра обороны
18:58В Севастополе меняется схема движения транспорта в районе Адмирала Октябрьского
18:49Сотрудница банка украла 69 млн рублей у участников СВО
18:37Удар ВС РФ по сухогрузу в порту под Одессой – видео
18:20Движение по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе откроют 17 июля
18:11Тегеран назвал законной целью для ударов недвижимость Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии
Лента новостейМолния