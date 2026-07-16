https://crimea.ria.ru/20260716/udary-po-kievu-i-odesse---porazheny-voennye-predpriyatiya-i-porty-1157680490.html

Удары по Киеву и Одессе - поражены военные предприятия и порты

Удары по Киеву и Одессе - поражены военные предприятия и порты - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Удары по Киеву и Одессе - поражены военные предприятия и порты

Российские военные в ночь на четверг ударили по военным предприятиям, портам и судам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T08:03

2026-07-16T08:03

2026-07-16T08:06

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на четверг ударили по военным предприятиям, портам и судам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.Кроме того, по пути в порты Одесской области поражены морское судно и быстроходный катер Сил специальных операций ВСУ.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине