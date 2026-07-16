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Удары по Киеву и Одессе - поражены военные предприятия и порты - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Удары по Киеву и Одессе - поражены военные предприятия и порты
Удары по Киеву и Одессе - поражены военные предприятия и порты - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Удары по Киеву и Одессе - поражены военные предприятия и порты
Российские военные в ночь на четверг ударили по военным предприятиям, портам и судам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T08:03
2026-07-16T08:06
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на четверг ударили по военным предприятиям, портам и судам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.Кроме того, по пути в порты Одесской области поражены морское судно и быстроходный катер Сил специальных операций ВСУ.
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РИА Новости Крым
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удары по украине
Удары по Киеву и Одессе - поражены военные предприятия и порты

В Киеве и Одессе нанесены удары по военным предприятиям и портовой инфраструктуре

08:03 16.07.2026 (обновлено: 08:06 16.07.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на четверг ударили по военным предприятиям, портам и судам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
В результате ударов в Киеве поражены предприятия украинской военной промышленности, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Также повреждены объекты инфраструктуры в портах "Одесса" и "Южный", которые используют для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.
Кроме того, по пути в порты Одесской области поражены морское судно и быстроходный катер Сил специальных операций ВСУ.
 
Удары по Украине
 
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