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Ударом ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области

Ударом ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Ударом ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области

Ударом из РСЗО "Град" убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T08:58

2026-07-16T08:58

2026-07-16T08:58

брянская область

атаки всу

обстрелы брянской области

дети

министерство иностранных дел рф (мид рф)

родион мирошник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Ударом из РСЗО "Град" убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По предварительным данным местных властей, в результате обстрела один дом полностью уничтожен. Повреждены четыре дома, хозпостройки, гражданский автомобиль и трактор.Ранее сообщалось, что в результате ночных атак ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек, в том числе два ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главный инженер ЗАЭС убит в результате теракта ВСУ Пять человек ранены в Белгородской области из-за атак ВСУОдин человек ранен при падении обломков дрона на Кубани

брянская область

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брянская область, атаки всу, обстрелы брянской области, дети, министерство иностранных дел рф (мид рф), родион мирошник