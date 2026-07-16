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Ударом ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Ударом ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области
Ударом ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Ударом ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области
Ударом из РСЗО "Град" убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T08:58
2026-07-16T08:58
брянская область
атаки всу
обстрелы брянской области
дети
министерство иностранных дел рф (мид рф)
родион мирошник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Ударом из РСЗО "Град" убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По предварительным данным местных властей, в результате обстрела один дом полностью уничтожен. Повреждены четыре дома, хозпостройки, гражданский автомобиль и трактор.Ранее сообщалось, что в результате ночных атак ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек, в том числе два ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главный инженер ЗАЭС убит в результате теракта ВСУ Пять человек ранены в Белгородской области из-за атак ВСУОдин человек ранен при падении обломков дрона на Кубани
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брянская область, атаки всу, обстрелы брянской области, дети, министерство иностранных дел рф (мид рф), родион мирошник
Ударом ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области

Ударом ВСУ из "Града" убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области

08:58 16.07.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Ударом из РСЗО "Град" убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Удар украинских нацистов был нанесен по административному центру Суземского района — поселку Суземка. В результате детонации реактивных снарядов РСЗО погибли пятнадцатилетняя девочка и ее бабушка. Еще одна жительница поселка получила ранения. Она доставлена в больницу, ей оказана медицинская помощь", - сказал он.
По предварительным данным местных властей, в результате обстрела один дом полностью уничтожен. Повреждены четыре дома, хозпостройки, гражданский автомобиль и трактор.
Ранее сообщалось, что в результате ночных атак ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек, в том числе два ребенка.
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Брянская областьАтаки ВСУОбстрелы Брянской областидетиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Родион Мирошник
 
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