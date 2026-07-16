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Удар ВС РФ по сухогрузу в порту под Одессой – видео
Удар ВС РФ по сухогрузу в порту под Одессой – видео - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Удар ВС РФ по сухогрузу в порту под Одессой – видео
Российские военные с помощью беспилотника поразили сухогруз, доставлявший груз для ВСУ в порт "Черноморск" Одесской области. Кадры работы дроноводов ВС РФ... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T18:37
2026-07-16T18:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Российские военные с помощью беспилотника поразили сухогруз, доставлявший груз для ВСУ в порт "Черноморск" Одесской области. Кадры работы дроноводов ВС РФ публикует в четверг Минобороны России.Видео снято с беспилотника. На кадрах видно, как дрон влетает в кормовую часть судна.Российские военные в ночь на четверг ударили по военным предприятиям, портам и судам на Украине, сообщали ранее в российском оборонном ведомстве. Накануне Вооруженные силы России в течение дня также нанесли удары по трем судам с грузами военного назначения в портах "Южный" и "Одесса".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Герани" ударили по складам ГСМ в Днепропетровской областиКакие объекты попали под удар ВС РФ в Киеве и Одесской областиПорты Украины в огне: поражены три сухогруза и цеха сборки БПЛА
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видео, одесса, вооруженные силы россии, удары по украине
Удар ВС РФ по сухогрузу в порту под Одессой – видео
Удар ВС РФ по сухогрузу в порту "Черноморск" под Одессой – видео
18:37 16.07.2026 (обновлено: 18:43 16.07.2026)