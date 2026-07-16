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Турция пообещала Украине гарантии безопасности в Черном море
Турция пообещала Украине гарантии безопасности в Черном море - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Турция пообещала Украине гарантии безопасности в Черном море
Турция готова взять на себя военно-морские гарантии безопасности на море в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом заявил глава МИД республики Хакан... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T15:25
2026-07-16T15:25
2026-07-16T15:25
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. Турция готова взять на себя военно-морские гарантии безопасности на море в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом заявил глава МИД республики Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.Он подчеркнул, что Турция "приняла предложение партнеров относительно возможного обеспечения безопасности на море после заключения мирного соглашения"."В этом направлении ведется определенное планирование", — сказал он и пояснил, что речь идет о предварительной подготовке к реализации будущих договоренностей после прекращения украинского конфликта.Ранее доктор политических наук, профессор, международный эксперт Александр Гусев высказал мнение, что гарантии безопасности и Украине, и какой-либо другой стране сегодня может дать только Россия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Коалиция желающих" проведет военные учения в трех странах осеньюЕвропа "впала в реваншистский угар" и угрожает странам ОДКБ – ШойгуБританские и французские десантники готовы к миссии на Украине – СМИ
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украина, россия, турция, хакан фидан, мид украины, новости, черное море
Турция пообещала Украине гарантии безопасности в Черном море
Турция пообещала Украине гарантии безопасности в Черном море в случае мирного соглашения