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Трое мирных жителей Херсонской области погибли из-за ударов ВСУ
Трое мирных жителей Херсонской области погибли из-за ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Трое мирных жителей Херсонской области погибли из-за ударов ВСУ
В результате атаки ВСУ на Херсонскую область три мирных жителя погибли и еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T12:07
2026-07-16T12:07
2026-07-16T12:07
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владимир сальдо
атаки всу
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на Херсонскую область три мирных жителя погибли и еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Алешках при обстреле жилого сектора пострадала женщина 1973 года рождения. В Великих Копанях в результате атак БПЛА ранены молодые мужчины 2000 и 2003 годов рождения.Также повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Алешках, Великих Копанях, Виноградово, Костогрызово, Красном Яре, Кривом Роге, Новой Каховке, Новой Маячке, Новом Этапе, Раденске, Райском, Рыбальчем, Тарасовке и Чулаковке.Ранее Сальдо сообщил, что один человек погиб при атаке украинского беспилотника по Ивановской центральной районной больнице.Как сообщили в Минобороны РФ, 375 вражеских беспилотников сбили за ночь над Крымом и другими регионами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе поражены сухогрузы с военным грузомАрмия России громит "Бастионы" врага – страшные потери Киева за сутки"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видео
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херсонская область, владимир сальдо, атаки всу, обстрелы всу, происшествия
Трое мирных жителей Херсонской области погибли из-за ударов ВСУ
Трое мирных жителей Херсонской области погибли из-за ударов ВСУ– Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на Херсонскую область три мирных жителя погибли и еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Великих Копанях удар БПЛА по легковому автомобилю привел к гибели женщины 1989 года рождения, в Красном Яре атака беспилотника на грузовой автомобиль привела к гибели мужчины 1970 года рождения. Также в Новом Этапе удара БПЛА по грузовому автомобилю погиб человек", - написал Сальдо.
Кроме того, в Алешках при обстреле жилого сектора пострадала женщина 1973 года рождения. В Великих Копанях в результате атак БПЛА ранены молодые мужчины 2000 и 2003 годов рождения.
Также повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Алешках, Великих Копанях, Виноградово, Костогрызово, Красном Яре, Кривом Роге, Новой Каховке, Новой Маячке, Новом Этапе, Раденске, Райском, Рыбальчем, Тарасовке и Чулаковке.
Ранее Сальдо сообщил, что один человек погиб
при атаке украинского беспилотника по Ивановской центральной районной больнице.
Как сообщили в Минобороны РФ, 375 вражеских беспилотников сбили за ночь
над Крымом и другими регионами РФ.
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