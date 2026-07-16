https://crimea.ria.ru/20260716/troe-mirnykh-zhiteley-khersonskoy-oblasti-pogibli-iz-za-udarov-vsu-1157688833.html

Трое мирных жителей Херсонской области погибли из-за ударов ВСУ

Трое мирных жителей Херсонской области погибли из-за ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Трое мирных жителей Херсонской области погибли из-за ударов ВСУ

В результате атаки ВСУ на Херсонскую область три мирных жителя погибли и еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T12:07

2026-07-16T12:07

2026-07-16T12:07

херсонская область

владимир сальдо

атаки всу

обстрелы всу

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8a59dbc6a4b6fddebe0b6b8a9d908d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на Херсонскую область три мирных жителя погибли и еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Алешках при обстреле жилого сектора пострадала женщина 1973 года рождения. В Великих Копанях в результате атак БПЛА ранены молодые мужчины 2000 и 2003 годов рождения.Также повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Алешках, Великих Копанях, Виноградово, Костогрызово, Красном Яре, Кривом Роге, Новой Каховке, Новой Маячке, Новом Этапе, Раденске, Райском, Рыбальчем, Тарасовке и Чулаковке.Ранее Сальдо сообщил, что один человек погиб при атаке украинского беспилотника по Ивановской центральной районной больнице.Как сообщили в Минобороны РФ, 375 вражеских беспилотников сбили за ночь над Крымом и другими регионами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе поражены сухогрузы с военным грузомАрмия России громит "Бастионы" врага – страшные потери Киева за сутки"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видео

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, атаки всу, обстрелы всу, происшествия