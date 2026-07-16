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Тегеран назвал законной целью для ударов недвижимость Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии

Тегеран назвал законной целью для ударов недвижимость Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Тегеран назвал законной целью для ударов недвижимость Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии

Иранские вооруженные силы назвали недвижимость президента США Дональда Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии законной целью для ударов. Об этом сообщил Корпус... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T18:11

2026-07-16T18:11

2026-07-16T18:11

новости

иран

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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. Иранские вооруженные силы назвали недвижимость президента США Дональда Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии законной целью для ударов. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своем Telegram-канале.Судя по сообщению, речь идет о нескольких небоскребах и гольф-клубах в таких городах, как Дубай, Джидда и Эр-Рияд.15 июля армия США в среду нанесла серию ударов по военным объектам Ирана на острове Большой Томб. Отмечается, что командование применило высокоточные боеприпасы по системам береговой обороны, а также местам хранения и пусковым установкам крылатых ракет на острове Большой Томб.Также ранее, Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако в ночь на 8 июля вооруженные силы США нанесли серию ударов по целям в Иране. По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), высокоточными боеприпасами поражены более 80 целей.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении ударов по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на действия США.Обмен ударами продолжился и 9 июля.Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении подписанного в середине июня меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.13 июля Трамп заявил, что США возобновляют морскую блокаду в отношении Ирана. При этом остальные страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом.По мнению политолога, члена правления Российской ассоциации политической науки Владимира Шаповалова, США и Израиль не отказались от цели уничтожить Иран, а переговоры и меморандум о прекращении боевых действий были для Белого дома лишь способом перевести дух.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Трамп пошел на эскалацию конфликта с Ираном – мнениеТрамп отказался от идеи взимать сбор за проход судов через Ормузский проливСША обманули Иран, также как Запад Россию, ведя фиктивные переговоры

иран

ближний восток

оаэ

саудовская аравия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, иран, обострение между ираном и сша, ближний восток, оаэ , саудовская аравия, дональд трамп