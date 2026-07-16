Рейтинг@Mail.ru
Свободная охота: российские дроноводы сожгли роботизированный комплекс ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260716/svobodnaya-okhota-rossiyskie-dronovody-sozhgli-robotizirovannyy-kompleks-vsu-1157675074.html
Свободная охота: российские дроноводы сожгли роботизированный комплекс ВСУ
Свободная охота: российские дроноводы сожгли роботизированный комплекс ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Свободная охота: российские дроноводы сожгли роботизированный комплекс ВСУ
Операторы ударных беспилотников Новороссийского горного соединения ВДВ уничтожили наземный роботизированный комплекс (НРТК) и бронемашину ВСУ в Запорожской... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T09:45
2026-07-16T09:45
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
запорожская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0f/1157677470_9:0:1237:691_1920x0_80_0_0_6faeef7a70b2f24a212c32b93fb6f28c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Операторы ударных беспилотников Новороссийского горного соединения ВДВ уничтожили наземный роботизированный комплекс (НРТК) и бронемашину ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ."На Ореховском направлении в Запорожской области расчеты ударных FPV-дронов 24-го отдельного батальона беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ежедневно эффективно уничтожают живую силу и технику противника", - говорится в сообщении.Дроноводы незамедлительно атаковали вражескую технику и успешно поразили цели. Таким образом, противник не только не получил необходимое снабжение, но и лишился возможности усилить свои обороняющиеся подразделения, указали в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской областиДроноводы "Днепра" сорвали ротацию противника на Ореховском фронтеВ Запорожской области десантники дроном "залистовали" позиции ВСУ
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0f/1157677470_162:0:1083:691_1920x0_80_0_0_447f90a16188d928591d5ce901305ab8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), запорожская область
Свободная охота: российские дроноводы сожгли роботизированный комплекс ВСУ

Дроноводы уничтожили роботизированный комплекс и бронемашину ВСУ в Запорожской области

09:45 16.07.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Операторы ударных беспилотников Новороссийского горного соединения ВДВ уничтожили наземный роботизированный комплекс (НРТК) и бронемашину ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Ореховском направлении в Запорожской области расчеты ударных FPV-дронов 24-го отдельного батальона беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ежедневно эффективно уничтожают живую силу и технику противника", - говорится в сообщении.
В ходе выполнения боевой задачи в режиме "свободной охоты" операторы оптоволоконных FPV-дронов обнаружили НРТК и бронемашину украинских подразделений, которые осуществлявших тыловое обеспечение и переброску личного состава на передовые позиции.
Дроноводы незамедлительно атаковали вражескую технику и успешно поразили цели. Таким образом, противник не только не получил необходимое снабжение, но и лишился возможности усилить свои обороняющиеся подразделения, указали в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области
Дроноводы "Днепра" сорвали ротацию противника на Ореховском фронте
В Запорожской области десантники дроном "залистовали" позиции ВСУ
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Запорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:10Крымчанина задержали за призывы к уничтожению российских военных
11:00Почему отставка главы Минобороны Украины может сыграть на руку России
10:54СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС
10:45В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусе
10:29На ЮБК обесточены четыре села и семь поселков
10:19В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения
10:15Бензин в Севастополе 16 июля будут продавать на пяти АЗС
10:07Бизнесмен Ермолаев обвинил спецслужбы Киева в покушении на него
09:57В Минпросвещения подготовили регламент действий учителя при срыве урока
09:50Где в Крыму 16 июля будет бензин в свободной продаже
09:46Деревянный Буратино: зачем Украина на самом деле нужна Западу
09:45Свободная охота: российские дроноводы сожгли роботизированный комплекс ВСУ
09:37Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на Урале
09:30Какие объекты попали под удар ВС РФ в Киеве и Одесской области
09:23Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"
09:15Четыре города и пять районов Крыма остались без воды
09:10Крымский мост сейчас - очередь растет
09:03В Крыму полностью обесточен ряд населенных пунктов
08:58Ударом ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области
08:47375 вражеских беспилотников сбили за ночь над Крымом и другими регионами РФ
Лента новостейМолния