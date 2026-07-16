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Свободная охота: российские дроноводы сожгли роботизированный комплекс ВСУ
Свободная охота: российские дроноводы сожгли роботизированный комплекс ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Свободная охота: российские дроноводы сожгли роботизированный комплекс ВСУ
Операторы ударных беспилотников Новороссийского горного соединения ВДВ уничтожили наземный роботизированный комплекс (НРТК) и бронемашину ВСУ в Запорожской... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T09:45
2026-07-16T09:45
2026-07-16T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Операторы ударных беспилотников Новороссийского горного соединения ВДВ уничтожили наземный роботизированный комплекс (НРТК) и бронемашину ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ."На Ореховском направлении в Запорожской области расчеты ударных FPV-дронов 24-го отдельного батальона беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ежедневно эффективно уничтожают живую силу и технику противника", - говорится в сообщении.Дроноводы незамедлительно атаковали вражескую технику и успешно поразили цели. Таким образом, противник не только не получил необходимое снабжение, но и лишился возможности усилить свои обороняющиеся подразделения, указали в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской областиДроноводы "Днепра" сорвали ротацию противника на Ореховском фронтеВ Запорожской области десантники дроном "залистовали" позиции ВСУ
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), запорожская область
Свободная охота: российские дроноводы сожгли роботизированный комплекс ВСУ
Дроноводы уничтожили роботизированный комплекс и бронемашину ВСУ в Запорожской области