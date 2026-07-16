https://crimea.ria.ru/20260716/sotrudnitsa-banka-ukrala-69-mln-rubley-u-uchastnikov-svo-1157705397.html

Сотрудница банка украла 69 млн рублей у участников СВО

Сотрудница банка украла 69 млн рублей у участников СВО - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Сотрудница банка украла 69 млн рублей у участников СВО

Сотрудница банка в составе ОПГ, воспользовавшись служебным положением, похитила 69 миллионов рублей выплат участников спецоперации. Как сообщает в четверг СК... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T18:49

2026-07-16T18:49

2026-07-16T18:49

россия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

пособия и выплаты

участники сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725021_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0f6a7b6598ab1deabbe0d6794f67f4df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым Сотрудница банка в составе ОПГ, воспользовавшись служебным положением, похитила 69 миллионов рублей выплат участников спецоперации. Как сообщает в четверг СК РФ, женщине предъявлено обвинение.В преступную группу из 12 человек вошла банковский работник, которая имела доступ к счетам клиентов и отслеживала поступление выплат при заключении первого контракта. После этого она оформляла фиктивные заявления на перевод и на систематической основе переводила деньги на счета членов ОПГ, где их обналичивали и распределяли.Сейчас следствие в отношении участников ОПГ продолжается. "Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы за мошенничество, в том числе в сфере компьютерной информации и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (статьи 158, 159.6 и 272 УК РФ)", - говорится в официальном канале ведомства.Сотруднице банка предъявлено обвинение. Имущество, денежные средства и банковские счета фигурантов арестованы. Правоохранители выясняют все обстоятельства дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из СевастополяВ России ОПГ попалась на хищении выплат у 24 бойцов спецоперацииВ Крыму аферисты пытались обмануть участника СВО

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, пособия и выплаты, участники сво