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Сотрудница банка украла 69 млн рублей у участников СВО - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Сотрудница банка украла 69 млн рублей у участников СВО
Сотрудница банка украла 69 млн рублей у участников СВО - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Сотрудница банка украла 69 млн рублей у участников СВО
Сотрудница банка в составе ОПГ, воспользовавшись служебным положением, похитила 69 миллионов рублей выплат участников спецоперации. Как сообщает в четверг СК... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T18:49
2026-07-16T18:49
россия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым Сотрудница банка в составе ОПГ, воспользовавшись служебным положением, похитила 69 миллионов рублей выплат участников спецоперации. Как сообщает в четверг СК РФ, женщине предъявлено обвинение.В преступную группу из 12 человек вошла банковский работник, которая имела доступ к счетам клиентов и отслеживала поступление выплат при заключении первого контракта. После этого она оформляла фиктивные заявления на перевод и на систематической основе переводила деньги на счета членов ОПГ, где их обналичивали и распределяли.Сейчас следствие в отношении участников ОПГ продолжается. "Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы за мошенничество, в том числе в сфере компьютерной информации и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (статьи 158, 159.6 и 272 УК РФ)", - говорится в официальном канале ведомства.Сотруднице банка предъявлено обвинение. Имущество, денежные средства и банковские счета фигурантов арестованы. Правоохранители выясняют все обстоятельства дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из СевастополяВ России ОПГ попалась на хищении выплат у 24 бойцов спецоперацииВ Крыму аферисты пытались обмануть участника СВО
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, пособия и выплаты, участники сво
Сотрудница банка украла 69 млн рублей у участников СВО

СК: сотрудница банка похитила 69 миллионов рублей у участников спецоперации

18:49 16.07.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым Сотрудница банка в составе ОПГ, воспользовавшись служебным положением, похитила 69 миллионов рублей выплат участников спецоперации. Как сообщает в четверг СК РФ, женщине предъявлено обвинение.
В преступную группу из 12 человек вошла банковский работник, которая имела доступ к счетам клиентов и отслеживала поступление выплат при заключении первого контракта. После этого она оформляла фиктивные заявления на перевод и на систематической основе переводила деньги на счета членов ОПГ, где их обналичивали и распределяли.
"Общая сумма причиненного ущерба превысила 69 миллионов рублей", - проинформировали в Следкоме.
Сейчас следствие в отношении участников ОПГ продолжается.
"Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы за мошенничество, в том числе в сфере компьютерной информации и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (статьи 158, 159.6 и 272 УК РФ)", - говорится в официальном канале ведомства.
Сотруднице банка предъявлено обвинение. Имущество, денежные средства и банковские счета фигурантов арестованы. Правоохранители выясняют все обстоятельства дела.
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РоссияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиПособия и выплатыУчастники СВО
 
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