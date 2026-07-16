https://crimea.ria.ru/20260716/sk-vozbudil-delo-o-terakte-posle-gibeli-glavnogo-inzhenera-zaporozhskoy-aes-1157686421.html

СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС

СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 16.07.2026

СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС

Следственный комитет России возбудил дело о террористическом акте после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева и его водителя в результате РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T10:54

2026-07-16T10:54

2026-07-16T10:54

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

убийство

теракт

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил дело о террористическом акте после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева и его водителя в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Она уточнила, что в результате удара по машине пострадал еще один пассажир – работник атомной станции.Следствие устанавливает конкретных представителей киевского режима, преступные действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан, добавила официальный представитель СК.В среду в результате целенаправленного удара украинского дрона по машине ЗАЭС погибли главный инженер атомной электростанции Александр Яковлев, а также его водитель. Как отметили в Росатоме, трагедия стала возможной в результате прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны западных государств.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил действия ВСУ, заявив, что они представляют собой "недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создают серьезную угрозу ядерной безопасности".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев старается остановить работу Запорожской АЭС – БалицкийСемь человек погибли и 40 ранены в результате атак ВСУ по Запорожской АЭСГибель экс-мэра Луганска: расследование дела о теракте завершено

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), убийство, теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации)