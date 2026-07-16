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СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС
СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 16.07.2026
СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС
Следственный комитет России возбудил дело о террористическом акте после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева и его водителя в результате РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T10:54
2026-07-16T10:54
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
убийство
теракт
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил дело о террористическом акте после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева и его водителя в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Она уточнила, что в результате удара по машине пострадал еще один пассажир – работник атомной станции.Следствие устанавливает конкретных представителей киевского режима, преступные действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан, добавила официальный представитель СК.В среду в результате целенаправленного удара украинского дрона по машине ЗАЭС погибли главный инженер атомной электростанции Александр Яковлев, а также его водитель. Как отметили в Росатоме, трагедия стала возможной в результате прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны западных государств.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил действия ВСУ, заявив, что они представляют собой "недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создают серьезную угрозу ядерной безопасности".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев старается остановить работу Запорожской АЭС – БалицкийСемь человек погибли и 40 ранены в результате атак ВСУ по Запорожской АЭСГибель экс-мэра Луганска: расследование дела о теракте завершено
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), убийство, теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации)
СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС

Следком возбудил дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС и его водителя

10:54 16.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил дело о террористическом акте после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева и его водителя в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой БПЛА украинских вооруженных формирований на гражданский автомобиль в Запорожской области", – сказала Петренко.
Она уточнила, что в результате удара по машине пострадал еще один пассажир – работник атомной станции.
Следствие устанавливает конкретных представителей киевского режима, преступные действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан, добавила официальный представитель СК.
В среду в результате целенаправленного удара украинского дрона по машине ЗАЭС погибли главный инженер атомной электростанции Александр Яковлев, а также его водитель. Как отметили в Росатоме, трагедия стала возможной в результате прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны западных государств.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил действия ВСУ, заявив, что они представляют собой "недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создают серьезную угрозу ядерной безопасности".
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Запорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)УбийствоТерактСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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