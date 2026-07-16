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Севастопольца приговорили к 17 годам за половые преступления против детей - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Севастопольца приговорили к 17 годам за половые преступления против детей
Севастопольца приговорили к 17 годам за половые преступления против детей - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Севастопольца приговорили к 17 годам за половые преступления против детей
49-летний житель Севастополя приговорен к 17 годам колонии за совершение полового преступления против детей, не достигших 14-летнего возраста. Об этом слобщает... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T12:20
2026-07-16T12:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. 49-летний житель Севастополя приговорен к 17 годам колонии за совершение полового преступления против детей, не достигших 14-летнего возраста. Об этом слобщает Следком России по Крыму и Севастополю.Инциденты произошли в период с июля по сентябрь 2025 года.Следователями и полицейскими эта информация была проверена, после ее подтверждения злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Педофил из Севастополя отправится в колонию на 17 летПедофил из Севастополя получил 17 лет за надругательство над 9-летней девочкойВ Тюмени мужчина пытался надругаться над ребенком в подъезде
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севастополь, крым, новости севастополя, дети, гсу ск россии по крыму и севастополю, педофил
Севастопольца приговорили к 17 годам за половые преступления против детей

Севастопольца приговорили к 17 годам за половые преступления против 9-летних детей

12:20 16.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗадержанный. Архивное фото
Задержанный. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. 49-летний житель Севастополя приговорен к 17 годам колонии за совершение полового преступления против детей, не достигших 14-летнего возраста. Об этом слобщает Следком России по Крыму и Севастополю.
Инциденты произошли в период с июля по сентябрь 2025 года.
"Мужчина, арендующий дом вместе с семьей своих друзей, совершил в отношении их дочерей в возрасте 9 лет иные действия сексуального характера. Также фигурант демонстрировал девочкам видео непристойного содержания и вел беседы на недопустимые темы. О данных фактах стало известно их матери", - говорится в сообщении.
Следователями и полицейскими эта информация была проверена, после ее подтверждения злоумышленник был задержан и заключен под стражу.
"Фигурант приговорен судом к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 17 лет", добавили в СК.
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