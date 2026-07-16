https://crimea.ria.ru/20260716/sevastopoltsa-prigovorili-k-17-godam-za-polovye-prestupleniya-protiv-detey--1157689296.html

Севастопольца приговорили к 17 годам за половые преступления против детей

Севастопольца приговорили к 17 годам за половые преступления против детей - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Севастопольца приговорили к 17 годам за половые преступления против детей

49-летний житель Севастополя приговорен к 17 годам колонии за совершение полового преступления против детей, не достигших 14-летнего возраста. Об этом слобщает... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T12:20

2026-07-16T12:20

2026-07-16T12:20

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. 49-летний житель Севастополя приговорен к 17 годам колонии за совершение полового преступления против детей, не достигших 14-летнего возраста. Об этом слобщает Следком России по Крыму и Севастополю.Инциденты произошли в период с июля по сентябрь 2025 года.Следователями и полицейскими эта информация была проверена, после ее подтверждения злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Педофил из Севастополя отправится в колонию на 17 летПедофил из Севастополя получил 17 лет за надругательство над 9-летней девочкойВ Тюмени мужчина пытался надругаться над ребенком в подъезде

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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