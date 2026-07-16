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Севастополь выделил 250 миллионов рублей на поддержку бизнеса в условиях ЧС - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Севастополь выделил 250 миллионов рублей на поддержку бизнеса в условиях ЧС
Севастополь выделил 250 миллионов рублей на поддержку бизнеса в условиях ЧС - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Севастополь выделил 250 миллионов рублей на поддержку бизнеса в условиях ЧС
Правительство Севастополя утвердило пакет мер поддержки предпринимателей в условиях логистических сложностей и инфраструктурных ограничений, общая стоимость... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T16:30
2026-07-16T16:32
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михаил развожаев
господдержка
бизнес
предпринимательство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя утвердило пакет мер поддержки предпринимателей в условиях логистических сложностей и инфраструктурных ограничений, общая стоимость предоставляемых льгот составляет 250 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В частности, для тех, кто арендует землю и помещения у города, арендная плата снизится на 75% на три месяца (с 1 июля по 30 сентября). Эта льгота затронет предприятия торговли, промышленности, строительства, туризма, сельского хозяйства, общественного питания, транспортной сферы.Чтобы получить данную меру поддержки, нужно до 31 октября обратиться в департамент имущественных и земельных отношений или к своему арендодателю для заключения допсоглашения.Для предпринимателей будет работать отдельное "окно", чтобы документы оформлялись быстро и без очередей, указал Развожаев.Для владельцев торговых павильонов плата за размещение снижается на 50%. Это будет сделано автоматически. Местных производителей продуктов, у которых есть свои павильоны, власти полностью освободят от платы до конца года.Также продолжает действовать освобождение от платы за размещение для летних кафе.Ранее аналогичные меры поддержки бизнеса были приняты в Крыму. В частности, для организаций и индивидуальных предпринимателей, арендующих имущество республики, установлено снижение арендной платы на 75%. Мера поддержки касается производства продуктов питания, напитков, гостиничного бизнеса и предоставления мест временного проживания, деятельности санаторно-курортных организаций, детского отдыха, демонстрации кинофильмов.Еще одна мера поддержки для бизнеса предусматривает отсрочку платежей за землю, которые подлежат оплате до 20 декабря 2026 года, по договорам аренды, заключенным в период с 1 июля по 1 ноября 2026 года.Ранее сообщалось, что власти Крыма разработали комплекс мер поддержки крымских предпринимателей в условия режима чрезвычайной ситуации. В их числе отсрочка платы за землю, льготные микрозаймы и другие механизмы.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за полгода на соцвыплаты направили почти 12,9 млрд рублейВласти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧСКак бизнес в Крыму адаптируется к работе в условиях ЧС и чем помогают власти
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, господдержка, бизнес, предпринимательство, режим чс
Севастополь выделил 250 миллионов рублей на поддержку бизнеса в условиях ЧС

Власти Севастополя приняли пакет мер поддержки бизнеса в условиях ЧС на 250 млн рублей

16:30 16.07.2026 (обновлено: 16:32 16.07.2026)
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя утвердило пакет мер поддержки предпринимателей в условиях логистических сложностей и инфраструктурных ограничений, общая стоимость предоставляемых льгот составляет 250 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Максимальный пакет мер поддержки подготовлен. Возможно, по по обратной связи будем смотреть, дополнять и изменять. Тем не менее, там около 250 миллионов (рублей) пакет "весит" по тем льготам, которые будут предоставлены", – сказал градоначальник.
В частности, для тех, кто арендует землю и помещения у города, арендная плата снизится на 75% на три месяца (с 1 июля по 30 сентября). Эта льгота затронет предприятия торговли, промышленности, строительства, туризма, сельского хозяйства, общественного питания, транспортной сферы.
Чтобы получить данную меру поддержки, нужно до 31 октября обратиться в департамент имущественных и земельных отношений или к своему арендодателю для заключения допсоглашения.
Для предпринимателей будет работать отдельное "окно", чтобы документы оформлялись быстро и без очередей, указал Развожаев.
Для владельцев торговых павильонов плата за размещение снижается на 50%. Это будет сделано автоматически. Местных производителей продуктов, у которых есть свои павильоны, власти полностью освободят от платы до конца года.
Также продолжает действовать освобождение от платы за размещение для летних кафе.
Ранее аналогичные меры поддержки бизнеса были приняты в Крыму. В частности, для организаций и индивидуальных предпринимателей, арендующих имущество республики, установлено снижение арендной платы на 75%. Мера поддержки касается производства продуктов питания, напитков, гостиничного бизнеса и предоставления мест временного проживания, деятельности санаторно-курортных организаций, детского отдыха, демонстрации кинофильмов.
Еще одна мера поддержки для бизнеса предусматривает отсрочку платежей за землю, которые подлежат оплате до 20 декабря 2026 года, по договорам аренды, заключенным в период с 1 июля по 1 ноября 2026 года.
Ранее сообщалось, что власти Крыма разработали комплекс мер поддержки крымских предпринимателей в условия режима чрезвычайной ситуации. В их числе отсрочка платы за землю, льготные микрозаймы и другие механизмы.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевГосподдержкаБизнесПредпринимательствоРежим ЧС
 
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