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С какими трудностями столкнулась индустрия развлечений в Крыму

С какими трудностями столкнулась индустрия развлечений в Крыму - РИА Новости Крым, 16.07.2026

С какими трудностями столкнулась индустрия развлечений в Крыму

Бизнес в сфере развлечений требует немалых финансовых вложений и текущих расходов. Поэтому в условиях ЧС в Крыму представители данной индустрии вынуждены... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T06:47

2026-07-16T06:47

2026-07-16T06:47

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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. Бизнес в сфере развлечений требует немалых финансовых вложений и текущих расходов. Поэтому в условиях ЧС в Крыму представители данной индустрии вынуждены бороться за выживание. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель комитета индустрии развлечений, безопасной эксплуатации аттракционов и детского игрового оборудования Союза "Торгово-промышленная палата Республики Крым" Игорь Севеников.Сейчас индустрия развлечений переносит все те же сложности, что и любой другой бизнес, – с налогами, уменьшением прибыли и кадровыми вопросами. Однако этот вид бизнеса зависит не только от внешнего турпотока, но и внутреннего. При наличии проблем с топливом, сложности возникают уже на уровне крымского туриста.По его словам, в Крыму уже наблюдаются случаи приостановки работы бизнеса, связанного с развлечениями. Отрасль требует больших расходов, поскольку сопряжена с регулярным техобслуживанием. Для того, чтобы перекрыть текущие расходы, некоторые предприниматели начинают распродавать часть техники. Бизнес поменьше вынужден и вовсе закрываться.Кроме того, деньги идут на обучение сотрудников. Исторически так сложилось, что в этой сфере всегда большая текучка кадров.Вместе с тем, индустрия развлечений является неотъемлемой частью турбизнеса, которому власти уделяют сейчас большое внимание, предпринимая ряд необходимых мер, заключил эксперт, и добавил, что ситуация должна стабилизироваться.Ранее сообщалось, что федеральные и региональные власти разрабатывают меры поддержки туристической отрасли Крыма в условиях режима чрезвычайной ситуации.11 июля правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока. Крым получит более 3,7 миллиарда рублей, а Севастополь - 584,5 млн рублей.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС в Севастополе: какую помощь банки окажут бизнесу Как в Крыму получить заключение о форс-мажоре на фоне режима ЧС Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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