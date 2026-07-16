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Россияне должны получать купленные квартиры вовремя – Путин - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Россияне должны получать купленные квартиры вовремя – Путин
Россияне должны получать купленные квартиры вовремя – Путин - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Россияне должны получать купленные квартиры вовремя – Путин
Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с вице-премьером... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T15:51
2026-07-16T15:51
владимир путин (политик)
марат хуснуллин
жилье
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.Так президент прокомментировал словам вице-премьера о том, что люди должны получать свои дома и квартиры вовремя. Хуснуллин подчеркнул, что население инвестирует в жилую недвижимость ежегодно 16 триллионов рублей, обеспечивать такой объем инвестиции позволяют мер беспрецедентной поддержки по ипотеке.В целом, по его словам, сегодня строительная отрасль РФ со смежными отраслями дает более 20 процентов ВВП и за последние пять лет приросла на 1,9 процента. А по количеству налогов отрасль дает 16,7 процента от числа всех налоговых поступлений, количество занятых в строительстве – 17,7 процента от всех занятых в экономике, что составляет около 13 миллионов человек.В Крыму по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" введено в эксплуатацию более 460 тысяч квадратных метров жилья, сообщал ранее глава Совмина республики Юрий Гоцанюк по итогам заседания комиссии по региональному развитию РФ под вице-премьера России Марата Хуснуллина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин заявил об историческом рекорде по вводу жильяИнвестиции на 6 млрд – где в Крыму построят новое жилье и отелиТриллион инвестиций в Крым: какие отрасли послужат драйверами развития
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владимир путин (политик), марат хуснуллин, жилье, россия
Россияне должны получать купленные квартиры вовремя – Путин

Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества – Путин

15:51 16.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство многоэтажного дома
Строительство многоэтажного дома - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.
"Вовремя. И нужного качества", – сказал Путин.
Так президент прокомментировал словам вице-премьера о том, что люди должны получать свои дома и квартиры вовремя. Хуснуллин подчеркнул, что население инвестирует в жилую недвижимость ежегодно 16 триллионов рублей, обеспечивать такой объем инвестиции позволяют мер беспрецедентной поддержки по ипотеке.
"Основное, что мы поддерживаем, – это жилье. Это нацпроект "Инфраструктура для жизни". Мы беспрецедентный объем ввода жилья поддерживаем – более 100 миллионов квадратных метров. Даже в Советском Союзе так не строилось, когда шли восстановления. Мы этот темп держим несколько лет подряд", – констатировал Хуснуллин.
В целом, по его словам, сегодня строительная отрасль РФ со смежными отраслями дает более 20 процентов ВВП и за последние пять лет приросла на 1,9 процента. А по количеству налогов отрасль дает 16,7 процента от числа всех налоговых поступлений, количество занятых в строительстве – 17,7 процента от всех занятых в экономике, что составляет около 13 миллионов человек.
В Крыму по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" введено в эксплуатацию более 460 тысяч квадратных метров жилья, сообщал ранее глава Совмина республики Юрий Гоцанюк по итогам заседания комиссии по региональному развитию РФ под вице-премьера России Марата Хуснуллина.
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Владимир Путин (политик)Марат ХуснуллинЖильеРоссия
 
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