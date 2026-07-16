https://crimea.ria.ru/20260716/rossiyane-dolzhny-poluchat-kuplennye-kvartiry-vovremya--putin-1157699332.html

Россияне должны получать купленные квартиры вовремя – Путин

Россияне должны получать купленные квартиры вовремя – Путин - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Россияне должны получать купленные квартиры вовремя – Путин

Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с вице-премьером... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T15:51

2026-07-16T15:51

2026-07-16T15:51

владимир путин (политик)

марат хуснуллин

жилье

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.Так президент прокомментировал словам вице-премьера о том, что люди должны получать свои дома и квартиры вовремя. Хуснуллин подчеркнул, что население инвестирует в жилую недвижимость ежегодно 16 триллионов рублей, обеспечивать такой объем инвестиции позволяют мер беспрецедентной поддержки по ипотеке.В целом, по его словам, сегодня строительная отрасль РФ со смежными отраслями дает более 20 процентов ВВП и за последние пять лет приросла на 1,9 процента. А по количеству налогов отрасль дает 16,7 процента от числа всех налоговых поступлений, количество занятых в строительстве – 17,7 процента от всех занятых в экономике, что составляет около 13 миллионов человек.В Крыму по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" введено в эксплуатацию более 460 тысяч квадратных метров жилья, сообщал ранее глава Совмина республики Юрий Гоцанюк по итогам заседания комиссии по региональному развитию РФ под вице-премьера России Марата Хуснуллина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин заявил об историческом рекорде по вводу жильяИнвестиции на 6 млрд – где в Крыму построят новое жилье и отелиТриллион инвестиций в Крым: какие отрасли послужат драйверами развития

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), марат хуснуллин, жилье, россия