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Решение об отставке главы Минобороны Украины приняли в США – почему и для чего

Решение об отставке главы Минобороны Украины приняли в США – почему и для чего - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Решение об отставке главы Минобороны Украины приняли в США – почему и для чего

Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова связана с США и лично американским президентом Дональдом Трампом, на что указывает ряд событий. Такое мнение... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T15:10

2026-07-16T15:10

2026-07-16T15:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова связана с США и лично американским президентом Дональдом Трампом, на что указывает ряд событий. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина", политический и военный эксперт Алексей Самойлов.По словам Самойлова, есть внутренний и внешний факторы, которые заставили главу киевского режима Владимира Зеленского принять решение об отставке правительства Украины и в частности министра обороны Михаила Федорова.Первый связан с необходимостью спасать имидж киевской власти внутри страны на фоне огромного количества взрывоопасных проблем в обществе и армии, сказал Федоров.Все эти проблемы стали критическими для образа и репутации власти и лично Зеленского являются главным мотивом смены правительства, считает собеседник."Зеленскому надо найти виноватых и отвлечь внимание общества. И эта кабминиада в его стиле сценического искусства. Сколько интриг: кто станет – министром обороны, куда денется Стефанишина, Свериденко кто-то еще", – отметил Самойлов.Но хотя этот спектакль неплохо отрежиссирован, с действующими лицами выходит откровенная катавасия, поскольку у театра, помимо управляющего труппой Зеленского, есть истинные руководители-кукловоды – американцы и британцы, мнения и цели которых во многом расходятся, отмечает эксперт.И в сериале "Смена правительства Украины" Туманный Альбион, судя по всему, остался на задворках.Именно потому параллельно с дифирамбами Федорову в некоторых СМИ и прочим бывшим ставленникам Лондона началась кампания против главы офиса Зеленского, экс-руководителя главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова* – "смотрящего" от сегодняшней администрации Вашингтона в Киева, добавил Самойлов.По его словам, одной из основных организаций, которая руководила и руководит идущими Киеву колоссальными финансовыми потоками, снимая свою олигархическую ренту и делясь с властью местной и западной – европейской и американской, является Министерство обороны Украины.И судя по всему, работа Федорова на должности главы этого украинского ведомства американцев не устроила. Поэтому давление на Киев последовало сразу же после саммита НАТО в Анкаре, где Украине пообещали еще 70 миллиардов в 2026 году и столько же в следующем, отметил Самойлов.В пользу этого, по его мнению, играет тот факт, что президент США Дональд Трамп не так давно "совсем не двузначно погрозил пальцем", сказав, что у Америки на Украине есть активы, земля и редкоземы."Значит, дележка их предполагается. Или что-то с дележкой не совсем так, как это хотелось бы американцам. Следовательно, кабмин Украины должен быть более контролируемым с точки зрения США", – подытожил эксперт.Ранее в Кремле прокомментировали отставку министра обороны Украины.Верховная Рада Украины 16 июля назначила нового премьер-министра. Им стал глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий. Ранее парламент Украины принял заявление об отставке Юлии Свириденко с этой должности. Также был уволен министр обороны Украины Михаил Федоров. До этого глава киевского режима Владимир Зеленский отправил в отставку правительство Украины.В четверг, 16 июля, в Киеве, Львове, Днепропетровске, Полтаве и некоторых других городах начались митинги против отставки министра обороны. Рапорт об отставке также подал замкомандующего воздушными силами Украины Павел Елизаров, назвав снятие с должности Федорова "большим злом для обороноспособности страны".* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему отставка главы Минобороны Украины может сыграть на руку РоссииЗеленский тасует колоду: что означает отставка правительства УкраиныКастинг на нового президента: для чего Зеленский меняет правительство

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мнения, алексей самойлов, украина, сша, минобороны украины, политика, дональд трамп