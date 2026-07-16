Рейтинг@Mail.ru
Разрушение исторической дачи в Феодосии – собственник заплатит штраф - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260716/razrushenie-istoricheskoy-dachi-v-feodosii--sobstvennik-zaplatit-shtraf-1157709424.html
Разрушение исторической дачи в Феодосии – собственник заплатит штраф
Разрушение исторической дачи в Феодосии – собственник заплатит штраф - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Разрушение исторической дачи в Феодосии – собственник заплатит штраф
Собственник знаменитой исторической дачи "Милос" в Феодосии получил стотысячный штраф за плохое состояние объекта культурного наследия. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T21:37
2026-07-16T21:37
феодосия
история
архитектура
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110270/95/1102709563_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1489f8481b559f8b340d2ab1ba2570fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Собственник знаменитой исторической дачи "Милос" в Феодосии получил стотысячный штраф за плохое состояние объекта культурного наследия. Об этом сообщается на сайте Феодосийского городского суда.При выездных обследованиях объекта культурного наследия начала XX века – дачи "Милос" – на проспекте Айвазовского в Феодосии выяснилось, что объект требует ремонта и проведения работ по сохранению.Госкомитет по охране культурного наследия Крыма составил акт техсостояния, по которому состояние объекта оценено как ограничено работоспособное: крыша, стены, внешнее декоративное убранство, внутренние архитектурно-конструктивные и декоративные элементы требовали ремонта. Собственнику направили предостережение, но сроки проведения реставрации по просьбе АО "Санаторий "Восход" продлевались.В суде представитель санатория согласился с выявленными нарушениями, признал вину юрлица. С учетом принятых собственником мер по устранению нарушений ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.Дача "Милос" – одна из наиболее известных достопримечательностей Феодосии, построенная в начале 1911 года. Главное украшение дачи — расположенные вдоль главного фасада гипсовые копии античных статуй, в том числе статуя Венеры Милосской в беседке-ротонде. На протяжении многих лет состояние особняка требует реставрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продают ли феодосийские исторические дачи: задача с неизвестными Сохранить "культурное лицо": в Феодосии арестуют исторические особнякиСемь феодосийских дач: у особняков на набережной появился шанс
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110270/95/1102709563_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eec1c247024547c13293e168afbc7df5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, история, архитектура, крым
Разрушение исторической дачи в Феодосии – собственник заплатит штраф

Собственник исторической дачи "Милос" в Феодосии оштрафован за плохое состояние объекта

21:37 16.07.2026
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкДача "Милос" в Феодосии
Дача Милос в Феодосии - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Собственник знаменитой исторической дачи "Милос" в Феодосии получил стотысячный штраф за плохое состояние объекта культурного наследия. Об этом сообщается на сайте Феодосийского городского суда.
"Феодосийский городской суд Республики Крым привлек к административной ответственности акционерное общество "Санаторий Восход" за необеспечение поддержания объекта культурного наследия в надлежащем состоянии", – сказано в сообщении.
При выездных обследованиях объекта культурного наследия начала XX века – дачи "Милос" – на проспекте Айвазовского в Феодосии выяснилось, что объект требует ремонта и проведения работ по сохранению.
Госкомитет по охране культурного наследия Крыма составил акт техсостояния, по которому состояние объекта оценено как ограничено работоспособное: крыша, стены, внешнее декоративное убранство, внутренние архитектурно-конструктивные и декоративные элементы требовали ремонта. Собственнику направили предостережение, но сроки проведения реставрации по просьбе АО "Санаторий "Восход" продлевались.
"Однако к настоящему времени производственные работы по сохранению объекта не проведены. Информационные таблички и обозначения на объекте не установлены. Таким образом, акционерным обществом нарушены требования действующего законодательства об охране культурного наследия", – констатировали в пресс-службе суда.
В суде представитель санатория согласился с выявленными нарушениями, признал вину юрлица. С учетом принятых собственником мер по устранению нарушений ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.
Дача "Милос" – одна из наиболее известных достопримечательностей Феодосии, построенная в начале 1911 года. Главное украшение дачи — расположенные вдоль главного фасада гипсовые копии античных статуй, в том числе статуя Венеры Милосской в беседке-ротонде. На протяжении многих лет состояние особняка требует реставрации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Продают ли феодосийские исторические дачи: задача с неизвестными
Сохранить "культурное лицо": в Феодосии арестуют исторические особняки
Семь феодосийских дач: у особняков на набережной появился шанс
 
ФеодосияИсторияАрхитектураКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Экстремальная жара в Крыму и отставка главы МО Украины: главное за день
21:57В Севастополе предложили обнулить налоги для бизнеса в условиях ЧС
21:47Беспилотная опасность – над Крымом работает ПВО
21:44Крымский мост снова закрыт
21:37Разрушение исторической дачи в Феодосии – собственник заплатит штраф
21:22На прилавки Крыма не пустили сотни килограммов опасных продуктов
21:10Крымские парапланеристы взяли золото чемпионата России
20:54Ульяновские десантники громят технику ВСУ в Запорожской области
20:37Над Крымом и другими регионами РФ в течение дня ликвидировали 117 украинских дронов
20:30В Севастополе подготовили программу досуга для школьников на лето
20:14Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ
19:58В Севастополе нашли 200 кг некачественной продукции в школах и садах
19:45В Конго от лихорадки Эбола умерли почти 800 человек
19:35Как защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева
19:13Зеленский поручил врио главы СБУ исполнять обязанности министра обороны
18:58В Севастополе меняется схема движения транспорта в районе Адмирала Октябрьского
18:49Сотрудница банка украла 69 млн рублей у участников СВО
18:37Удар ВС РФ по сухогрузу в порту под Одессой – видео
18:20Движение по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе откроют 17 июля
18:11Тегеран назвал законной целью для ударов недвижимость Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии
Лента новостейМолния