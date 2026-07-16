https://crimea.ria.ru/20260716/razrushenie-istoricheskoy-dachi-v-feodosii--sobstvennik-zaplatit-shtraf-1157709424.html

Разрушение исторической дачи в Феодосии – собственник заплатит штраф

Разрушение исторической дачи в Феодосии – собственник заплатит штраф - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Разрушение исторической дачи в Феодосии – собственник заплатит штраф

Собственник знаменитой исторической дачи "Милос" в Феодосии получил стотысячный штраф за плохое состояние объекта культурного наследия. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T21:37

2026-07-16T21:37

2026-07-16T21:37

феодосия

история

архитектура

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Собственник знаменитой исторической дачи "Милос" в Феодосии получил стотысячный штраф за плохое состояние объекта культурного наследия. Об этом сообщается на сайте Феодосийского городского суда.При выездных обследованиях объекта культурного наследия начала XX века – дачи "Милос" – на проспекте Айвазовского в Феодосии выяснилось, что объект требует ремонта и проведения работ по сохранению.Госкомитет по охране культурного наследия Крыма составил акт техсостояния, по которому состояние объекта оценено как ограничено работоспособное: крыша, стены, внешнее декоративное убранство, внутренние архитектурно-конструктивные и декоративные элементы требовали ремонта. Собственнику направили предостережение, но сроки проведения реставрации по просьбе АО "Санаторий "Восход" продлевались.В суде представитель санатория согласился с выявленными нарушениями, признал вину юрлица. С учетом принятых собственником мер по устранению нарушений ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.Дача "Милос" – одна из наиболее известных достопримечательностей Феодосии, построенная в начале 1911 года. Главное украшение дачи — расположенные вдоль главного фасада гипсовые копии античных статуй, в том числе статуя Венеры Милосской в беседке-ротонде. На протяжении многих лет состояние особняка требует реставрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продают ли феодосийские исторические дачи: задача с неизвестными Сохранить "культурное лицо": в Феодосии арестуют исторические особнякиСемь феодосийских дач: у особняков на набережной появился шанс

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, история, архитектура, крым