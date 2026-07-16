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Ракетная опасность объявлена в Крыму - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Ракетная опасность объявлена в Крыму
Ракетная опасность объявлена в Крыму - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Ракетная опасность объявлена в Крыму
В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T14:57
2026-07-16T14:57
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крым
новости крыма
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пво
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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ракетная опасность, крым, новости крыма, срочные новости крыма, пво, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, гу мчс рф по республике крым
Ракетная опасность объявлена в Крыму

В Крыму объявлена ракетная опасность

14:57 16.07.2026
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкУкрытие
Укрытие - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Ракетная опасность в Республике Крым!" – говорится в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ракетная опасностьКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаПВОАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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