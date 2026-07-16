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Рада назначила новое правительство Украины без министра обороны и главы МИД

Рада назначила новое правительство Украины без министра обороны и главы МИД - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Рада назначила новое правительство Украины без министра обороны и главы МИД

В четверг Верховная рада Украины утвердила новый состав Кабмина, в который вошли 16 министров, кроме главы минобороны и МИД. Заседание вел YouTube-канал "Рада". РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T16:46

2026-07-16T16:46

2026-07-16T16:46

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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. В четверг Верховная рада Украины утвердила новый состав Кабмина, в который вошли 16 министров, кроме главы минобороны и МИД. Заседание вел YouTube-канал "Рада"."За" проголосовали 264 депутата, "против" – 15. Не голосовали 20 парламентариев и воздержались 19.Новый состав Кабмина, без министров иностранных дел и обороны, которых будут назначать отдельно:Премьер-министр – Сергей КорецкийВице-премьер и министр энергетики – Денис ШмыгальВице-премьер и министр культуры – Татьяна БережнаяВице-премьер по вопросам евроинтеграции – Всеволод ЧенцовМинистр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц – Витали БезгинМинистр молодежи и спорта – Матвей БидныйМинистр образования – Андрей БутенкоМинистр внутренних дел – Иван ВыговскийМинистр аграрной политики – Тарас ВысоцкийМинистр инфраструктуры – Николай КалашникМинистр по делам ветеранов – Виталий КимМинистр экономики – Александр КравченкоМинистр здравоохранения – Виктор ЛяшкоМинистр финансов – Сергей МарченкоМинистр юстиции – Денис МасловМинистр социальной политики – Денис УлютинМинистр цифровой трансформации – Оксана Ферчук.Ранее Верховная Рада Украины назначила нового премьер-министра. Им стал глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий. Сергей Корецкий – ставленник Тимура Миндича, соратника главы киевского режима Владимира Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.Ранее Зеленский после возвращения с саммита НАТО в Анкаре отправил в отставку правительство. Свое решение глава киевского режима объяснил "сменой политической стратегии". По его словам, теперь "за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом". Также был уволен министр обороны Украины Михаил Федоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решение об отставке главы Минобороны Украины приняли в США – почему и для чегоПочему отставка главы Минобороны Украины может сыграть на руку РоссииЗеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, верховная рада украины