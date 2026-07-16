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Рада назначила новое правительство Украины без министра обороны и главы МИД - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Рада назначила новое правительство Украины без министра обороны и главы МИД
Рада назначила новое правительство Украины без министра обороны и главы МИД - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Рада назначила новое правительство Украины без министра обороны и главы МИД
В четверг Верховная рада Украины утвердила новый состав Кабмина, в который вошли 16 министров, кроме главы минобороны и МИД. Заседание вел YouTube-канал "Рада". РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T16:46
2026-07-16T16:46
новости
украина
верховная рада украины
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. В четверг Верховная рада Украины утвердила новый состав Кабмина, в который вошли 16 министров, кроме главы минобороны и МИД. Заседание вел YouTube-канал "Рада"."За" проголосовали 264 депутата, "против" – 15. Не голосовали 20 парламентариев и воздержались 19.Новый состав Кабмина, без министров иностранных дел и обороны, которых будут назначать отдельно:Премьер-министр – Сергей КорецкийВице-премьер и министр энергетики – Денис ШмыгальВице-премьер и министр культуры – Татьяна БережнаяВице-премьер по вопросам евроинтеграции – Всеволод ЧенцовМинистр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц – Витали БезгинМинистр молодежи и спорта – Матвей БидныйМинистр образования – Андрей БутенкоМинистр внутренних дел – Иван ВыговскийМинистр аграрной политики – Тарас ВысоцкийМинистр инфраструктуры – Николай КалашникМинистр по делам ветеранов – Виталий КимМинистр экономики – Александр КравченкоМинистр здравоохранения – Виктор ЛяшкоМинистр финансов – Сергей МарченкоМинистр юстиции – Денис МасловМинистр социальной политики – Денис УлютинМинистр цифровой трансформации – Оксана Ферчук.Ранее Верховная Рада Украины назначила нового премьер-министра. Им стал глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий. Сергей Корецкий – ставленник Тимура Миндича, соратника главы киевского режима Владимира Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.Ранее Зеленский после возвращения с саммита НАТО в Анкаре отправил в отставку правительство. Свое решение глава киевского режима объяснил "сменой политической стратегии". По его словам, теперь "за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом". Также был уволен министр обороны Украины Михаил Федоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решение об отставке главы Минобороны Украины приняли в США – почему и для чегоПочему отставка главы Минобороны Украины может сыграть на руку РоссииЗеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, украина, верховная рада украины
Рада назначила новое правительство Украины без министра обороны и главы МИД

На Украине утвердили новое правительство без министра обороны и главы МИД

16:46 16.07.2026
 
© AP Photo Vadym SarakhanВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo Vadym Sarakhan
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. В четверг Верховная рада Украины утвердила новый состав Кабмина, в который вошли 16 министров, кроме главы минобороны и МИД. Заседание вел YouTube-канал "Рада".
"За" проголосовали 264 депутата, "против" – 15. Не голосовали 20 парламентариев и воздержались 19.
Новый состав Кабмина, без министров иностранных дел и обороны, которых будут назначать отдельно:
Премьер-министр – Сергей Корецкий
Вице-премьер и министр энергетики – Денис Шмыгаль
Вице-премьер и министр культуры – Татьяна Бережная
Вице-премьер по вопросам евроинтеграции – Всеволод Ченцов
Министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц – Витали Безгин
Министр молодежи и спорта – Матвей Бидный
Министр образования – Андрей Бутенко
Министр внутренних дел – Иван Выговский
Министр аграрной политики – Тарас Высоцкий
Министр инфраструктуры – Николай Калашник
Министр по делам ветеранов – Виталий Ким
Министр экономики – Александр Кравченко
Министр здравоохранения – Виктор Ляшко
Министр финансов – Сергей Марченко
Министр юстиции – Денис Маслов
Министр социальной политики – Денис Улютин
Министр цифровой трансформации – Оксана Ферчук.
Ранее Верховная Рада Украины назначила нового премьер-министра. Им стал глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий. Сергей Корецкий – ставленник Тимура Миндича, соратника главы киевского режима Владимира Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
Ранее Зеленский после возвращения с саммита НАТО в Анкаре отправил в отставку правительство. Свое решение глава киевского режима объяснил "сменой политической стратегии". По его словам, теперь "за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом". Также был уволен министр обороны Украины Михаил Федоров.
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