Рейтинг@Mail.ru
Пять человек ранены в Белгородской области из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260716/pyat-chelovek-raneny-v-belgorodskoy-oblasti-iz-za-atak-vsu-1157680408.html
Пять человек ранены в Белгородской области из-за атак ВСУ
Пять человек ранены в Белгородской области из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Пять человек ранены в Белгородской области из-за атак ВСУ
В результате ночных атак ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T08:15
2026-07-16T11:09
белгородская область
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В результате ночных атак ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщили в оперштабе региона.У 13-летней девочки ранения шеи и голени, у ее 16-летней — касательное ранение плеча. После оказания помощи обе девочки переведены в детскую областную клиническую больницу. Еще одна 18-летняя девушка с осколочным ранением ягодичной области направлена в городскую больницу №2 г. Белгорода. Пострадавшие в хуторе Церковный обратились в Октябрьскую ЦРБ, у них диагностировали поверхностные осколочные ранения тела и акубаротравмы и после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение, добавили в оперативном штабе региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главный инженер ЗАЭС убит в результате теракта ВСУ Один человек ранен при падении обломков дрона на КубаниНовое качество конфликта: зачем ВСУ бьют по мирным объектам в России
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_a7459a17da21192c3d6d3d0f959e7468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, атаки всу
Пять человек ранены в Белгородской области из-за атак ВСУ

В Белгородской области в ходе ночных атак ВСУ ранены пять человек, из них двое детей

08:15 16.07.2026 (обновлено: 11:09 16.07.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В результате ночных атак ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщили в оперштабе региона.
"Сегодня ночью в городе Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали три мирные жительницы... В хуторе Церковный Белгородского округа от удара дрона по автомобилю пострадали двое мужчин", - говорится в сообщении.
У 13-летней девочки ранения шеи и голени, у ее 16-летней — касательное ранение плеча. После оказания помощи обе девочки переведены в детскую областную клиническую больницу. Еще одна 18-летняя девушка с осколочным ранением ягодичной области направлена в городскую больницу №2 г. Белгорода.
Пострадавшие в хуторе Церковный обратились в Октябрьскую ЦРБ, у них диагностировали поверхностные осколочные ранения тела и акубаротравмы и после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение, добавили в оперативном штабе региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Главный инженер ЗАЭС убит в результате теракта ВСУ
Один человек ранен при падении обломков дрона на Кубани
Новое качество конфликта: зачем ВСУ бьют по мирным объектам в России
 
Белгородская областьОбстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:10Крымчанина задержали за призывы к уничтожению российских военных
11:00Почему отставка главы Минобороны Украины может сыграть на руку России
10:54СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС
10:45В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусе
10:29На ЮБК обесточены четыре села и семь поселков
10:19В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения
10:15Бензин в Севастополе 16 июля будут продавать на пяти АЗС
10:07Бизнесмен Ермолаев обвинил спецслужбы Киева в покушении на него
09:57В Минпросвещения подготовили регламент действий учителя при срыве урока
09:50Где в Крыму 16 июля будет бензин в свободной продаже
09:46Деревянный Буратино: зачем Украина на самом деле нужна Западу
09:45Свободная охота: российские дроноводы сожгли роботизированный комплекс ВСУ
09:37Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на Урале
09:30Какие объекты попали под удар ВС РФ в Киеве и Одесской области
09:23Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"
09:15Четыре города и пять районов Крыма остались без воды
09:10Крымский мост сейчас - очередь растет
09:03В Крыму полностью обесточен ряд населенных пунктов
08:58Ударом ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области
08:47375 вражеских беспилотников сбили за ночь над Крымом и другими регионами РФ
Лента новостейМолния