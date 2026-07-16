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Пять человек ранены в Белгородской области из-за атак ВСУ
Пять человек ранены в Белгородской области из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Пять человек ранены в Белгородской области из-за атак ВСУ
В результате ночных атак ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T08:15
2026-07-16T08:15
2026-07-16T11:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В результате ночных атак ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщили в оперштабе региона.У 13-летней девочки ранения шеи и голени, у ее 16-летней — касательное ранение плеча. После оказания помощи обе девочки переведены в детскую областную клиническую больницу. Еще одна 18-летняя девушка с осколочным ранением ягодичной области направлена в городскую больницу №2 г. Белгорода. Пострадавшие в хуторе Церковный обратились в Октябрьскую ЦРБ, у них диагностировали поверхностные осколочные ранения тела и акубаротравмы и после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение, добавили в оперативном штабе региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главный инженер ЗАЭС убит в результате теракта ВСУ Один человек ранен при падении обломков дрона на КубаниНовое качество конфликта: зачем ВСУ бьют по мирным объектам в России
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белгородская область, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, атаки всу
Пять человек ранены в Белгородской области из-за атак ВСУ
В Белгородской области в ходе ночных атак ВСУ ранены пять человек, из них двое детей
08:15 16.07.2026 (обновлено: 11:09 16.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В результате ночных атак ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщили в оперштабе региона.
"Сегодня ночью в городе Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали три мирные жительницы... В хуторе Церковный Белгородского округа от удара дрона по автомобилю пострадали двое мужчин", - говорится в сообщении.
У 13-летней девочки ранения шеи и голени, у ее 16-летней — касательное ранение плеча. После оказания помощи обе девочки переведены в детскую областную клиническую больницу. Еще одна 18-летняя девушка с осколочным ранением ягодичной области направлена в городскую больницу №2 г. Белгорода.
Пострадавшие в хуторе Церковный обратились в Октябрьскую ЦРБ, у них диагностировали поверхностные осколочные ранения тела и акубаротравмы и после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение, добавили в оперативном штабе региона.
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