https://crimea.ria.ru/20260716/pyat-chelovek-raneny-v-belgorodskoy-oblasti-iz-za-atak-vsu-1157680408.html

Пять человек ранены в Белгородской области из-за атак ВСУ

Пять человек ранены в Белгородской области из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Пять человек ранены в Белгородской области из-за атак ВСУ

В результате ночных атак ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T08:15

2026-07-16T08:15

2026-07-16T11:09

белгородская область

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В результате ночных атак ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщили в оперштабе региона.У 13-летней девочки ранения шеи и голени, у ее 16-летней — касательное ранение плеча. После оказания помощи обе девочки переведены в детскую областную клиническую больницу. Еще одна 18-летняя девушка с осколочным ранением ягодичной области направлена в городскую больницу №2 г. Белгорода. Пострадавшие в хуторе Церковный обратились в Октябрьскую ЦРБ, у них диагностировали поверхностные осколочные ранения тела и акубаротравмы и после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение, добавили в оперативном штабе региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главный инженер ЗАЭС убит в результате теракта ВСУ Один человек ранен при падении обломков дрона на КубаниНовое качество конфликта: зачем ВСУ бьют по мирным объектам в России

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, атаки всу