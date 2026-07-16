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Приложения VK, "МАКС" и "Одноклассники" исчезли из Google Play - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Приложения VK, "МАКС" и "Одноклассники" исчезли из Google Play
Приложения VK, "МАКС" и "Одноклассники" исчезли из Google Play - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Приложения VK, "МАКС" и "Одноклассники" исчезли из Google Play
Приложения "ВКонтакте" и "Макс" исчезли из Google Play. Об этом говорится в сообщении VK. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T14:06
2026-07-16T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Приложения "ВКонтакте" и "Макс" исчезли из Google Play. Об этом говорится в сообщении VK.VK и "Макс" по-прежнему доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Обновления работают в обычном режиме.Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в "Максе" и "ВКонтакте".Позже стало известно, что из Google Play исчезло и приложение "Одноклассники". Также пользователи сообщают, что приложение почты Mail. ru исчезло из Google Play.В понедельник ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, it-технологии, интернет
Приложения VK, "МАКС" и "Одноклассники" исчезли из Google Play

Приложения VK, "МАКС" и "Одноклассники" исчезли из Google Play

14:06 16.07.2026 (обновлено: 14:07 16.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Приложения "ВКонтакте" и "Макс" исчезли из Google Play. Об этом говорится в сообщении VK.
"Приложения VK и МАХ исчезли из Google Play. Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений", — говорится в релизе компании.
VK и "Макс" по-прежнему доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Обновления работают в обычном режиме.
Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в "Максе" и "ВКонтакте".
Позже стало известно, что из Google Play исчезло и приложение "Одноклассники".
"Установленные приложения ОК работают в обычном режиме без ограничений. Напоминаем, что приложение ОК доступно для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android", - говорится в сообщении ОК.
Также пользователи сообщают, что приложение почты Mail. ru исчезло из Google Play.
В понедельник ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".
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