https://crimea.ria.ru/20260716/prilozheniya-vk-maks-i-odnoklassniki-ischezli-iz-google-play-1157693173.html

Приложения VK, "МАКС" и "Одноклассники" исчезли из Google Play

Приложения VK, "МАКС" и "Одноклассники" исчезли из Google Play - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Приложения VK, "МАКС" и "Одноклассники" исчезли из Google Play

Приложения "ВКонтакте" и "Макс" исчезли из Google Play. Об этом говорится в сообщении VK. РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T14:06

2026-07-16T14:06

2026-07-16T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Приложения "ВКонтакте" и "Макс" исчезли из Google Play. Об этом говорится в сообщении VK.VK и "Макс" по-прежнему доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Обновления работают в обычном режиме.Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в "Максе" и "ВКонтакте".Позже стало известно, что из Google Play исчезло и приложение "Одноклассники". Также пользователи сообщают, что приложение почты Mail. ru исчезло из Google Play.В понедельник ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, it-технологии, интернет