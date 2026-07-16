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Придет ли в Крым экстремальная жара

Придет ли в Крым экстремальная жара - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Придет ли в Крым экстремальная жара

Вторая половина лета-2026 может принести в Крым экстремально высокие температуры и сильные ливни, грозящие кратковременными паводками в южнобережных реках... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T16:12

2026-07-16T16:12

2026-07-16T16:12

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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. Вторая половина лета-2026 может принести в Крым экстремально высокие температуры и сильные ливни, грозящие кратковременными паводками в южнобережных реках полуострова. Об этом РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Вернадского Игорь Вахрушев.Игорь Вахрушев отметил, что температурный экстрим может проявиться в Симферополе и на ЮБК, в частности – в Ялте.Кроме того, нестабильность атмосферных фронтов в летний период может принести на полуостров сильные ливни, которые спровоцируют паводки в южнобережных реках. Эти погодные явления, несмотря на свою интенсивность будут кратковременными.В целом Крым ждет комфортное лето, но вероятность экстремальных погодных условий повышается, заключил Игорь Вахрушев.Ранее сообщалось, что в четверг в Крыму местами ожидаются грозовые дожди и жара до +33 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Циклонические вихри с ливнями и усиление зноя: чего ждать от погоды в Крыму на неделеНазваны главные опасности летнего периодаКак правильно загорать: советы Геннадия Онищенко

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