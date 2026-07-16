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Придет ли в Крым экстремальная жара - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Придет ли в Крым экстремальная жара
Придет ли в Крым экстремальная жара - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Придет ли в Крым экстремальная жара
Вторая половина лета-2026 может принести в Крым экстремально высокие температуры и сильные ливни, грозящие кратковременными паводками в южнобережных реках... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T16:12
2026-07-16T16:12
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. Вторая половина лета-2026 может принести в Крым экстремально высокие температуры и сильные ливни, грозящие кратковременными паводками в южнобережных реках полуострова. Об этом РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Вернадского Игорь Вахрушев.Игорь Вахрушев отметил, что температурный экстрим может проявиться в Симферополе и на ЮБК, в частности – в Ялте.Кроме того, нестабильность атмосферных фронтов в летний период может принести на полуостров сильные ливни, которые спровоцируют паводки в южнобережных реках. Эти погодные явления, несмотря на свою интенсивность будут кратковременными.В целом Крым ждет комфортное лето, но вероятность экстремальных погодных условий повышается, заключил Игорь Вахрушев.Ранее сообщалось, что в четверг в Крыму местами ожидаются грозовые дожди и жара до +33 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Циклонические вихри с ливнями и усиление зноя: чего ждать от погоды в Крыму на неделеНазваны главные опасности летнего периодаКак правильно загорать: советы Геннадия Онищенко
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РИА Новости Крым
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Придет ли в Крым экстремальная жара

Вторая половина лета-2026 может принести в Крым экстремальную жару - эксперт

16:12 16.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. Вторая половина лета-2026 может принести в Крым экстремально высокие температуры и сильные ливни, грозящие кратковременными паводками в южнобережных реках полуострова. Об этом РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Вернадского Игорь Вахрушев.

"В период антициклонической деятельности возможны дни, когда на полуострове будут фиксироваться экстремальные температуры до 37-40 градусов, которые впервые за много лет побьют климатические нормы", – отметил эксперт.

Игорь Вахрушев отметил, что температурный экстрим может проявиться в Симферополе и на ЮБК, в частности – в Ялте.
Кроме того, нестабильность атмосферных фронтов в летний период может принести на полуостров сильные ливни, которые спровоцируют паводки в южнобережных реках. Эти погодные явления, несмотря на свою интенсивность будут кратковременными.

"С каждым годом летняя погода в Крыму становится менее стабильной. В последние годы ливни стали кратковременными, но более интенсивными. Дожди на полуострове распределяются не равномерно. Некоторые районы республики могут "тонуть", а в других будет стоять засушливая погода", – уточнил эксперт.

В целом Крым ждет комфортное лето, но вероятность экстремальных погодных условий повышается, заключил Игорь Вахрушев.
Ранее сообщалось, что в четверг в Крыму местами ожидаются грозовые дожди и жара до +33 градусов.
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