https://crimea.ria.ru/20260716/pochemu-otstavka-glavy-minoborony-ukrainy-mozhet-sygrat-na-ruku-rossii-1157685526.html

Почему отставка главы Минобороны Украины может сыграть на руку России

Почему отставка главы Минобороны Украины может сыграть на руку России - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Почему отставка главы Минобороны Украины может сыграть на руку России

Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова обусловлена тем, что Владимир Зеленский видит в нем прямого конкурента в борьбе за сохранение своей власти. В РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T11:00

2026-07-16T11:00

2026-07-16T11:00

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

украина

владимир зеленский

алексей анпилогов

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157685242_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_60cffbff675272edcbf48e968a04344d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова обусловлена тем, что Владимир Зеленский видит в нем прямого конкурента в борьбе за сохранение своей власти. В военном аспекте уход министра-технократа Федорова может означать триумф линии главкома ВСУ Александра Сырского на ужесточение силовой мобилизации и "штурмы" на линии фронта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Комментируя причины отставки министра, аналитик отметил, что у Федорова были собственные политические амбиции, связанные с тем, что он собирался баллотироваться на пост президента Украины на выборах, которые рано или поздно там состоятся.При этом взгляды Федорова в целом на ведение военных действий были гораздо более технократичными, чем непосредственно у генштаба ВСУ, указал эксперт. Он считал, что Украина должна "выигрывать войну технологий", и работал именно в этом направлении, в отличие от главкома Сырского, который больше рассчитывает именно на мобилизационные мероприятия и считает, что только с помощью тотальной мобилизации можно сейчас еще удерживать фронт. Теперь именно главком ВСУ будет диктовать свою линию, полагает специалист."А это те же самые "мясные штурмы", контрудары и безнадежные попытки перехватить инициативу на фронте, которые в целом ни к чему не приводят. Поэтому я рассматриваю отставку Федорова в положительном ключе для нас. При всех его недостатках у него были здравые идеи, как можно затянуть конфликт с тем, чтобы добиться лучшего политического выхода из него. Теперь это все, скорее всего, скатится к более прозаичным вариантам, то есть к усилению "бусификации", - пояснил Анпилогов.Часть наследия Федорова, касающаяся оборонных закупок, переведенных в более прозрачное поле, останется. Но стратегическое видение Киева ведения военных действий может серьезно измениться, считает эксперт.Федоров возглавил министерство обороны Украины в январе 2026 года. Во вторник, 14 июля, Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, что автоматически влечет отставку всего правительства. В среду вечером Федоров после встречи с Зеленским разместил в Telegram пост об итогах своей работы на посту главы МО Украины, чем фактически подтвердил свою отставку. Как утверждают некоторые депутаты ВРУ, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы территориальных центров комплектования (аналог военных комиссариатов).В четверг в Киеве, Львове, Днепропетровске, Полтаве и ряде других городов начались митинги против отставки министра обороны, сообщили украинские СМИ. Также рапорт об отставке подал замкомандующего воздушными силами Украины Павел Елизаров, который назвал снятие Федорова "большим злом для обороноспособности страны".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский тасует колоду: что означает отставка правительства УкраиныКабмин в утиль: зачем Зеленский избавляется от правительстваКастинг на нового президента: для чего Зеленский меняет правительство

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, всу (вооруженные силы украины), украина, владимир зеленский, алексей анпилогов