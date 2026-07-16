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Общественная палата будет работать на консолидацию крымчан – Илья Казаков - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Общественная палата будет работать на консолидацию крымчан – Илья Казаков
Общественная палата будет работать на консолидацию крымчан – Илья Казаков - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Общественная палата будет работать на консолидацию крымчан – Илья Казаков
Обновленный наполовину пятый состав Общественной палаты Крыма будет концентрировать свою работу на преодолении вставших перед республикой вызовов, сохранении... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T15:12
2026-07-16T15:12
илья казаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Обновленный наполовину пятый состав Общественной палаты Крыма будет концентрировать свою работу на преодолении вставших перед республикой вызовов, сохранении единства и сплоченности крымского общества, поддержке участников СВО и ряде других направлений. Об этом журналистам заявил глава ОП РК Илья Казаков.В четверг в Симферополе состоялось первое заседание Общественной палаты РК пятого состава, на котором председателем ОП был избран ветеран специальной военной операции, выпускник региональной кадровой программы "Герои Крыма" Илья Казаков.Казаков отметил, что новый состав Общественной палаты республики обновился наполовину.Также Общественная палата Крыма сконцентрирует усилия на поддержке участников специальной военной операции, добавил Казаков.Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов отметил роль Общественной палаты в сохранении единства крымчан и в постоянном диалоге с людьми."Сегодня перед Крымом стоит серьезнейший вызов. Необходимо, чтобы Общественная палата была дискуссионным клубом, в котором будут вырабатываться интересные идеи и решения нашей крымской жизни, которые могли бы транслироваться на органы власти. Для этого нужно постоянно находиться в контакте с людьми", – сказал глава парламента региона.Константинов добавил, что парламент продолжит поддерживать инициативы Общественной палаты и выстраивать с этой структурой органичное взаимодействие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым – символ России: полуостров стал примером веры и стойкостиМежнациональную рознь в Крыму никому посеять не удастся - мнениеВ сложной ситуации обществу не хватает коммуникации с властями - Гаспарян
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РИА Новости Крым
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илья казаков, владимир константинов, общественная палата крыма, крым, новости крыма
Общественная палата будет работать на консолидацию крымчан – Илья Казаков

Общественная палата РК сфокусирует работу на укреплении единства крымчан – Казаков

15:12 16.07.2026
 
© Канал Владимира Константинова в МАКСГлава ОП Крыма Илья Казаков
Глава ОП Крыма Илья Казаков
© Канал Владимира Константинова в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Обновленный наполовину пятый состав Общественной палаты Крыма будет концентрировать свою работу на преодолении вставших перед республикой вызовов, сохранении единства и сплоченности крымского общества, поддержке участников СВО и ряде других направлений. Об этом журналистам заявил глава ОП РК Илья Казаков.
В четверг в Симферополе состоялось первое заседание Общественной палаты РК пятого состава, на котором председателем ОП был избран ветеран специальной военной операции, выпускник региональной кадровой программы "Герои Крыма" Илья Казаков.
Казаков отметил, что новый состав Общественной палаты республики обновился наполовину.
"Все члены ОП максимально заряжены на продуктивную работу. Мы будем продолжать планомерное решение задач, стоявших перед палатой ранее, а также вносить некоторые свежие веяния в связи с нынешней повесткой, в первую очередь ситуацией с топливом и энергетикой. Наша главная задача – стабилизировать ситуацию, сохранить консолидацию и сплоченность крымчан, быть мостом между людьми и органами власти", – сказал он.
Также Общественная палата Крыма сконцентрирует усилия на поддержке участников специальной военной операции, добавил Казаков.
Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов отметил роль Общественной палаты в сохранении единства крымчан и в постоянном диалоге с людьми.
"Сегодня перед Крымом стоит серьезнейший вызов. Необходимо, чтобы Общественная палата была дискуссионным клубом, в котором будут вырабатываться интересные идеи и решения нашей крымской жизни, которые могли бы транслироваться на органы власти. Для этого нужно постоянно находиться в контакте с людьми", – сказал глава парламента региона.
Константинов добавил, что парламент продолжит поддерживать инициативы Общественной палаты и выстраивать с этой структурой органичное взаимодействие.
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