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Новости СВО: армия России уничтожает штурмовые бригады и боевую технику ВСУ

Новости СВО: армия России уничтожает штурмовые бригады и боевую технику ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Новости СВО: армия России уничтожает штурмовые бригады и боевую технику ВСУ

За минувшие сутки ВС РФ уничтожили 1450 киевских боевиков, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, многочисленные штурмовые и механизированные... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T13:07

2026-07-16T13:07

2026-07-16T13:20

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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВС РФ уничтожили 1450 киевских боевиков, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, многочисленные штурмовые и механизированные бригады в зоне проведения СВО, а также боевую технику ВСУ. Об этом сообщает в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Поразили живую силу и технику врага в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли до 195 солдат, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию радиоэлектронной разведки.Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике врага в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Уничтожили ряд формирований ВСУ в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял более 165 солдат, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, 25 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Поразили противника в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военных, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Уничтожили бригады и полки в Днепропетровской области и Запорожской области. Противник потерял свыше 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской области и Херсонской областях. Уничтожено 55 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 802 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на четверг российские военные в ночь на четверг ударили по военным предприятиям, портам и судам на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 ракет "Фламинго" и три "Нептуна" сбили над РоссиейВС РФ снова ударили по портам Одессы – поражены суда и объекты инфраструктурыУдар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости, инфографика