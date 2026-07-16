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Новости СВО: армия России уничтожает штурмовые бригады и боевую технику ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Новости СВО: армия России уничтожает штурмовые бригады и боевую технику ВСУ
Новости СВО: армия России уничтожает штурмовые бригады и боевую технику ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Новости СВО: армия России уничтожает штурмовые бригады и боевую технику ВСУ
За минувшие сутки ВС РФ уничтожили 1450 киевских боевиков, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, многочисленные штурмовые и механизированные... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T13:07
2026-07-16T13:20
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВС РФ уничтожили 1450 киевских боевиков, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, многочисленные штурмовые и механизированные бригады в зоне проведения СВО, а также боевую технику ВСУ. Об этом сообщает в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Поразили живую силу и технику врага в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли до 195 солдат, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию радиоэлектронной разведки.Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике врага в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Уничтожили ряд формирований ВСУ в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял более 165 солдат, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, 25 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Поразили противника в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военных, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Уничтожили бригады и полки в Днепропетровской области и Запорожской области. Противник потерял свыше 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской области и Херсонской областях. Уничтожено 55 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 802 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на четверг российские военные в ночь на четверг ударили по военным предприятиям, портам и судам на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 ракет "Фламинго" и три "Нептуна" сбили над РоссиейВС РФ снова ударили по портам Одессы – поражены суда и объекты инфраструктурыУдар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости, инфографика
Новости СВО: армия России уничтожает штурмовые бригады и боевую технику ВСУ

Новости СВО - враг теряет штурмовые бригады и боевую технику

13:07 16.07.2026 (обновлено: 13:20 16.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВС РФ уничтожили 1450 киевских боевиков, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, многочисленные штурмовые и механизированные бригады в зоне проведения СВО, а также боевую технику ВСУ. Об этом сообщает в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Поразили живую силу и технику врага в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли до 195 солдат, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию радиоэлектронной разведки.
Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике врага в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
Сводка Минобороны РФ на 16 июля 2026 годаСводка Минобороны РФ на 16 июля 2026 года
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Уничтожили ряд формирований ВСУ в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял более 165 солдат, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, 25 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Поразили противника в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военных, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Уничтожили бригады и полки в Днепропетровской области и Запорожской области. Противник потерял свыше 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской области и Херсонской областях. Уничтожено 55 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 802 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на четверг российские военные в ночь на четверг ударили по военным предприятиям, портам и судам на Украине.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУМинистерство обороны РФНовости
 
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