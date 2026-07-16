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Новости Крыма - что произошло за ночь - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Новости Крыма - что произошло за ночь
Новости Крыма - что произошло за ночь - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Новости Крыма - что произошло за ночь
В Крыму с вечера среды сохраняется беспилотная опасность, движение по Крымскому мосту было перекрыто в течение пяти часов, а в Севастополе ночь прошла без... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T06:24
2026-07-16T06:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с вечера среды сохраняется беспилотная опасность, движение по Крымскому мосту было перекрыто в течение пяти часов, а в Севастополе ночь прошла без воздушных тревог.Беспилотную опасность на территории Крыма в очередной раз объявили в 20.30 в среду, 15 июля. Около полуночи сообщалось, что над территорией республики работает ПВО.Утром в четверг в ведомстве напомнили, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.На фоне этого ночью закрыли движение по Крымскому мосту. По данным канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, он был перекрыт в течение пяти часов.В 5.00, когда мост открыли, со стороны Тамани в очереди стояли 500 транспортных средств, со стороны Керчи - 200 машин. По состоянию на 6 часов количество транспорта на подходах к мосту уменьшилось вдвое.В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушная тревога не объявлялась. Как сообщили в компании "Севастопольэнерго", режим временного ограничения электроснабжения в ночь на четверг был снят. По данным городского департамента транспорта, пассажирские катера утром в четверг ходят через бухту (за исключением линии "Артбухта - Северная").Троллейбусы № 1, 5, 7А, 9, 10к, 12, 14, 17, 20 двигаются с увеличенным интервалом. Троллейбусы других маршрутов не осуществляют движение. Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и другими регионами России сбили 155 украинских БПЛАПомочь промышленным предприятиям Крыма в ЧС: все о субсидии и новых мерахТакой сплоченности нет нигде в мире: что показала ЧС в Крыму
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крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, крымский мост, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Новости Крыма - что произошло за ночь

Новости Крыма и Севастополя - что произошло за ночь

06:24 16.07.2026 (обновлено: 06:28 16.07.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид с мыса Плака в поселке Утес в Крыму
Вид с мыса Плака в поселке Утес в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с вечера среды сохраняется беспилотная опасность, движение по Крымскому мосту было перекрыто в течение пяти часов, а в Севастополе ночь прошла без воздушных тревог.
Беспилотную опасность на территории Крыма в очередной раз объявили в 20.30 в среду, 15 июля. Около полуночи сообщалось, что над территорией республики работает ПВО.

"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ! Над Республикой Крым работает ПВО", - говорилось в сообщении Главного управления МЧС России по республике*.

Утром в четверг в ведомстве напомнили, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.
На фоне этого ночью закрыли движение по Крымскому мосту. По данным канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, он был перекрыт в течение пяти часов.
В 5.00, когда мост открыли, со стороны Тамани в очереди стояли 500 транспортных средств, со стороны Керчи - 200 машин. По состоянию на 6 часов количество транспорта на подходах к мосту уменьшилось вдвое.
В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушная тревога не объявлялась.
Как сообщили в компании "Севастопольэнерго", режим временного ограничения электроснабжения в ночь на четверг был снят.
"В 00:00 16 июля диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", - говорилось в сообщении.
По данным городского департамента транспорта, пассажирские катера утром в четверг ходят через бухту (за исключением линии "Артбухта - Северная").
Троллейбусы № 1, 5, 7А, 9, 10к, 12, 14, 17, 20 двигаются с увеличенным интервалом. Троллейбусы других маршрутов не осуществляют движение. Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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