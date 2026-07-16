https://crimea.ria.ru/20260716/naznachen-novyy-premer-ukrainy-1157690720.html

Назначен новый премьер Украины

Назначен новый премьер Украины - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Назначен новый премьер Украины

Верховная Рада Украины в четверг, 16 июля, назначила нового премьер-министра. Им стал глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T12:47

2026-07-16T12:47

2026-07-16T12:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Верховная Рада Украины в четверг, 16 июля, назначила нового премьер-министра. Им стал глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий, пишет РИА Новости.За назначение Корецкого премьером сегодня проголосовали 289 украинских депутатов. Заседание парламента вел YouTube-канал "Рада".Сергей Корецкий – ставленник Тимура Миндича, соратника главы киевского режима Владимира Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.Зеленский 15 июля внес в Раду представление о назначении Корецкого премьером. До этого он заявил об увольнении Юлии Свириденко с этой должности. Парламент Украины 14 июля принял ее заявление об отставке.Ранее Зеленский после возвращения с саммита НАТО в Анкаре отправил в отставку правительство. Свое решение глава киевского режима объяснил "сменой политической стратегии". По его словам, теперь "за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему отставка главы Минобороны Украины может сыграть на руку РоссииЗеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины"Превратить министров в громоотвод": зачем Зеленский меняет правительство

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, верховная рада украины, новости, в мире, нафтогаз украины