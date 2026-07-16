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Назначен новый премьер Украины
Назначен новый премьер Украины - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Назначен новый премьер Украины
Верховная Рада Украины в четверг, 16 июля, назначила нового премьер-министра. Им стал глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T12:47
2026-07-16T12:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Верховная Рада Украины в четверг, 16 июля, назначила нового премьер-министра. Им стал глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий, пишет РИА Новости.За назначение Корецкого премьером сегодня проголосовали 289 украинских депутатов. Заседание парламента вел YouTube-канал "Рада".Сергей Корецкий – ставленник Тимура Миндича, соратника главы киевского режима Владимира Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.Зеленский 15 июля внес в Раду представление о назначении Корецкого премьером. До этого он заявил об увольнении Юлии Свириденко с этой должности. Парламент Украины 14 июля принял ее заявление об отставке.Ранее Зеленский после возвращения с саммита НАТО в Анкаре отправил в отставку правительство. Свое решение глава киевского режима объяснил "сменой политической стратегии". По его словам, теперь "за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему отставка главы Минобороны Украины может сыграть на руку РоссииЗеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины"Превратить министров в громоотвод": зачем Зеленский меняет правительство
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украина, верховная рада украины, новости, в мире, нафтогаз украины
Назначен новый премьер Украины
Новым премьер-министром Украины стал глава "Нафтогаза" Корецкий