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Над Крымом и другими регионами РФ в течение дня ликвидировали 117 украинских дронов - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Над Крымом и другими регионами РФ в течение дня ликвидировали 117 украинских дронов
Над Крымом и другими регионами РФ в течение дня ликвидировали 117 украинских дронов - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Над Крымом и другими регионами РФ в течение дня ликвидировали 117 украинских дронов
117 вражеских беспилотников перехватили и уничтожили за день над Крымом и другими регионами России, а также над Черным и Азовским морями, информирует Минобороны РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T20:37
2026-07-16T20:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. 117 вражеских беспилотников перехватили и уничтожили за день над Крымом и другими регионами России, а также над Черным и Азовским морями, информирует Минобороны РФ.В частности, вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.В ночь на четверг российская ПВО перехватила и уничтожила 375 украинских беспилотников, в том числе над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Важно, чтобы защита от БПЛА "Паутина" эффективна работалаНад Крымом и другими регионами России сбили 155 украинских БПЛАНад Крымом и морями ночью работала ПВО
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Над Крымом и другими регионами РФ в течение дня ликвидировали 117 украинских дронов

117 дронов ВСУ перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами РФ в течение дня

20:37 16.07.2026 (обновлено: 20:43 16.07.2026)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. 117 вражеских беспилотников перехватили и уничтожили за день над Крымом и другими регионами России, а также над Черным и Азовским морями, информирует Минобороны РФ.

"В течение дня в период с 8:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.

В частности, вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
В ночь на четверг российская ПВО перехватила и уничтожила 375 украинских беспилотников, в том числе над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ ранее.
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