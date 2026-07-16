https://crimea.ria.ru/20260716/nad-krymom-i-drugie-regionami-rossii-v-techenie-dnya-likvidirovali-117-ukrainskikh-dronov-1157708098.html

Над Крымом и другими регионами РФ в течение дня ликвидировали 117 украинских дронов

Над Крымом и другими регионами РФ в течение дня ликвидировали 117 украинских дронов - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Над Крымом и другими регионами РФ в течение дня ликвидировали 117 украинских дронов

117 вражеских беспилотников перехватили и уничтожили за день над Крымом и другими регионами России, а также над Черным и Азовским морями, информирует Минобороны РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T20:37

2026-07-16T20:37

2026-07-16T20:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. 117 вражеских беспилотников перехватили и уничтожили за день над Крымом и другими регионами России, а также над Черным и Азовским морями, информирует Минобороны РФ.В частности, вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.В ночь на четверг российская ПВО перехватила и уничтожила 375 украинских беспилотников, в том числе над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Важно, чтобы защита от БПЛА "Паутина" эффективна работалаНад Крымом и другими регионами России сбили 155 украинских БПЛАНад Крымом и морями ночью работала ПВО

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орловская область

ростовская область

смоленская область

тверская область

ярославская область

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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