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На ЮБК обесточены четыре села и семь поселков - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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На ЮБК обесточены четыре села и семь поселков
На ЮБК обесточены четыре села и семь поселков - РИА Новости Крым, 16.07.2026
На ЮБК обесточены четыре села и семь поселков
Четыре села и семь поселков на Южном берегу Крыма остались частично без света в четверг, 16 июля. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T10:29
2026-07-16T10:29
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Четыре села и семь поселков на Южном берегу Крыма остались частично без света в четверг, 16 июля."Уважаемые жители и гости Ялты. Системная авария в электросетях Республики Крым", – говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы Ялты.Там уточнили, что подача электроэнергии частично ограничена в поселках городского типа Форос, Санаторное, Понизовка, Кацивели, Симеиз и Береговое.По информации Алуштинского филиала предприятия "Крымэнерго", также временно ограничена подача электроэнергии в селах Запрудное и Лавровое, частично в поселке Партенит, селах Изобильное и Кипарисное, а также на улицах Юбилейная, Октябрьская, 60 лет СССР в городе Алуште.Информации о времени возобновления энергоснабжения пока нет.Ранее сообщалось, что часть населенных пунктов на севере, востоке и западе Крыма по состоянию на утро четверга остается без света, специалисты прилагают все усилия, чтобы возобновить электроснабжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре города и пять районов Крыма остались без водыГде в Севастополе отключат свет из-за ремонтаНовости Крыма - что произошло за ночь
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РИА Новости Крым
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4.7
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ялта, алушта, юбк, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма
На ЮБК обесточены четыре села и семь поселков

На ЮБК в четверг ограничена подача электроэнергии в четырех селах и семи поселках

10:29 16.07.2026
 
© РИА Новости . Игорь Виноградов / Перейти в фотобанкБольшая Ялта
Большая Ялта - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости . Игорь Виноградов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Четыре села и семь поселков на Южном берегу Крыма остались частично без света в четверг, 16 июля.
"Уважаемые жители и гости Ялты. Системная авария в электросетях Республики Крым", – говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы Ялты.
Там уточнили, что подача электроэнергии частично ограничена в поселках городского типа Форос, Санаторное, Понизовка, Кацивели, Симеиз и Береговое.
По информации Алуштинского филиала предприятия "Крымэнерго", также временно ограничена подача электроэнергии в селах Запрудное и Лавровое, частично в поселке Партенит, селах Изобильное и Кипарисное, а также на улицах Юбилейная, Октябрьская, 60 лет СССР в городе Алуште.
Информации о времени возобновления энергоснабжения пока нет.
Ранее сообщалось, что часть населенных пунктов на севере, востоке и западе Крыма по состоянию на утро четверга остается без света, специалисты прилагают все усилия, чтобы возобновить электроснабжение.
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