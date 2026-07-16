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На ЮБК обесточены четыре села и семь поселков

На ЮБК обесточены четыре села и семь поселков - РИА Новости Крым, 16.07.2026

На ЮБК обесточены четыре села и семь поселков

Четыре села и семь поселков на Южном берегу Крыма остались частично без света в четверг, 16 июля. РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T10:29

2026-07-16T10:29

2026-07-16T10:29

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энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Четыре села и семь поселков на Южном берегу Крыма остались частично без света в четверг, 16 июля."Уважаемые жители и гости Ялты. Системная авария в электросетях Республики Крым", – говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы Ялты.Там уточнили, что подача электроэнергии частично ограничена в поселках городского типа Форос, Санаторное, Понизовка, Кацивели, Симеиз и Береговое.По информации Алуштинского филиала предприятия "Крымэнерго", также временно ограничена подача электроэнергии в селах Запрудное и Лавровое, частично в поселке Партенит, селах Изобильное и Кипарисное, а также на улицах Юбилейная, Октябрьская, 60 лет СССР в городе Алуште.Информации о времени возобновления энергоснабжения пока нет.Ранее сообщалось, что часть населенных пунктов на севере, востоке и западе Крыма по состоянию на утро четверга остается без света, специалисты прилагают все усилия, чтобы возобновить электроснабжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре города и пять районов Крыма остались без водыГде в Севастополе отключат свет из-за ремонтаНовости Крыма - что произошло за ночь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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