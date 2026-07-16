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На рынке в Севастополе продавали опасные мясо и яйца
На рынке в Севастополе продавали опасные мясо и яйца - РИА Новости Крым, 16.07.2026
На рынке в Севастополе продавали опасные мясо и яйца
В Севастополе на территории "ЭкоРынка" сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили некачественное мясо и яйца. Об этом... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T17:07
2026-07-16T17:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе на территории "ЭкоРынка" сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили некачественное мясо и яйца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Россельхознадзор провел внеплановую проверку магазина, расположенного на территории "ЭкоРынка" в Севастополе. В ходе инспекции были зафиксированы факты несоблюдения требований ветеринарного законодательства.Специалисты надзорного ведомства обнаружили в магазине семь килограммов замороженных свиных костей без необходимой маркировки, содержащей информацию о наименовании, дате выработки, установленных сроках годности, условиях хранения и производителе. Такая обезличенная продукция может нанести вред здоровью и жизни потребителя, подчеркнули в управлении.Также в торговой точке на реализации находился шейный бескостный свиной отруб (8,1 кг) с истекшим сроком годности. Общий вес небезопасной продукции составил 15,1 кг. За данные нарушения предусмотрена административная ответственность, отметили в Россельхознадзоре.Кроме того, при осмотре торгового зала сотрудники Россельхознадзора выявили куриные яйца без ветеринарных сопроводительных документов. За это нарушение предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Позднее на данную продукцию были оформлены необходимые документы уполномоченным лицом.По результатам проверки выдано предписание, в рамках исполнения которого продукция была изъята из обращения и помещена на ответственное хранение, а также продавец привлечен к административной ответственности. подытожили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, россельхознадзор, продукты, здравоохранение в крыму и севастополе
На рынке в Севастополе продавали опасные мясо и яйца
Опасные мясо и яйца нашли при проверке на одном из рынков Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе на территории "ЭкоРынка" сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили некачественное мясо и яйца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Россельхознадзор выявил более 15 кг опасной мясной продукции в севастопольском магазине", – проинформировали в управлении.
Россельхознадзор провел внеплановую проверку магазина, расположенного на территории "ЭкоРынка" в Севастополе. В ходе инспекции были зафиксированы факты несоблюдения требований ветеринарного законодательства.
Специалисты надзорного ведомства обнаружили в магазине семь килограммов замороженных свиных костей без необходимой маркировки, содержащей информацию о наименовании, дате выработки, установленных сроках годности, условиях хранения и производителе. Такая обезличенная продукция может нанести вред здоровью и жизни потребителя, подчеркнули в управлении.
Также в торговой точке на реализации находился шейный бескостный свиной отруб (8,1 кг) с истекшим сроком годности. Общий вес небезопасной продукции составил 15,1 кг. За данные нарушения предусмотрена административная ответственность, отметили в Россельхознадзоре.
Кроме того, при осмотре торгового зала сотрудники Россельхознадзора выявили куриные яйца без ветеринарных сопроводительных документов. За это нарушение предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Позднее на данную продукцию были оформлены необходимые документы уполномоченным лицом.
По результатам проверки выдано предписание, в рамках исполнения которого продукция была изъята из обращения и помещена на ответственное хранение, а также продавец привлечен к административной ответственности. подытожили в ведомстве.
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