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На рынке в Севастополе продавали опасные мясо и яйца

На рынке в Севастополе продавали опасные мясо и яйца - РИА Новости Крым, 16.07.2026

На рынке в Севастополе продавали опасные мясо и яйца

В Севастополе на территории "ЭкоРынка" сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили некачественное мясо и яйца. Об этом... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T17:07

2026-07-16T17:07

2026-07-16T17:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе на территории "ЭкоРынка" сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили некачественное мясо и яйца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Россельхознадзор провел внеплановую проверку магазина, расположенного на территории "ЭкоРынка" в Севастополе. В ходе инспекции были зафиксированы факты несоблюдения требований ветеринарного законодательства.Специалисты надзорного ведомства обнаружили в магазине семь килограммов замороженных свиных костей без необходимой маркировки, содержащей информацию о наименовании, дате выработки, установленных сроках годности, условиях хранения и производителе. Такая обезличенная продукция может нанести вред здоровью и жизни потребителя, подчеркнули в управлении.Также в торговой точке на реализации находился шейный бескостный свиной отруб (8,1 кг) с истекшим сроком годности. Общий вес небезопасной продукции составил 15,1 кг. За данные нарушения предусмотрена административная ответственность, отметили в Россельхознадзоре.Кроме того, при осмотре торгового зала сотрудники Россельхознадзора выявили куриные яйца без ветеринарных сопроводительных документов. За это нарушение предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Позднее на данную продукцию были оформлены необходимые документы уполномоченным лицом.По результатам проверки выдано предписание, в рамках исполнения которого продукция была изъята из обращения и помещена на ответственное хранение, а также продавец привлечен к административной ответственности. подытожили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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