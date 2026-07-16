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На прилавки Крыма не пустили сотни килограммов опасных продуктов - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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На прилавки Крыма не пустили сотни килограммов опасных продуктов
На прилавки Крыма не пустили сотни килограммов опасных продуктов - РИА Новости Крым, 16.07.2026
На прилавки Крыма не пустили сотни килограммов опасных продуктов
За период с 1 по 15 июля на крымских рынках выявили более 200 килограммов потенциально опасных продуктов. Об этом сообщили в Государственном комитете... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T21:22
2026-07-16T21:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. За период с 1 по 15 июля на крымских рынках выявили более 200 килограммов потенциально опасных продуктов. Об этом сообщили в Государственном комитете ветеринарии Республики Крым.Уточняется, что потенциально опасные продукты изъяли из оборота и направили на утилизацию. Крымчан призвали покупать продукты только в официальных торговых объектах.Ранее сообщалось, что в Симферополе на рынке "Привоз" сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили более 3,5 тонны некачественной продукции животного происхождения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключения света в Крыму: магазины без генераторов закрываютСамые опасные продукты в жару – как не отравитьсяДоставку какой еды лучше не заказывать в жару
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госкомитет ветеринарии республики крым , крым, новости крыма, продукты
На прилавки Крыма не пустили сотни килограммов опасных продуктов

На крымских рынках выявили более 200 килограммов потенциально опасных продуктов

21:22 16.07.2026 (обновлено: 21:24 16.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПенсионерка с тележкой на рынке
Пенсионерка с тележкой на рынке - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. За период с 1 по 15 июля на крымских рынках выявили более 200 килограммов потенциально опасных продуктов. Об этом сообщили в Государственном комитете ветеринарии Республики Крым.
"Государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Крыма провели мониторинг и контроль продукции животноводства, реализуемой на местных рынках. В результате данных мероприятий были предотвращены случаи допуска на прилавки более 200 кг потенциально опасных продуктов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что потенциально опасные продукты изъяли из оборота и направили на утилизацию. Крымчан призвали покупать продукты только в официальных торговых объектах.
Ранее сообщалось, что в Симферополе на рынке "Привоз" сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили более 3,5 тонны некачественной продукции животного происхождения.
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